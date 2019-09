Bolsas de red de Zarautz con destino a los refugiados de Lesbos Arantxa González y Begoña Egaña preparando las bolsas, esta semana en Iñurritza Elkartea. / ETXEBERRIA Un grupo de mujeres zarauztarras y de otras localidades preparan bolsas de red para que los refugiados las usen en las comidas ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:16

En su afán de colaborar con los refugiados de la isla griega de Lesbos, un grupo de mujeres de Zarautz, apoyadas por mujeres de otras localidades guipuzcoanas, han preparado durante estos dos últimos meses bolsas realizadas con las redes de pesca sobrantes del puerto de Getaria con la idea de entregarlos en los campamentos de refugiados; bolsas de red, para que sean utilizadas en las comidas diarias, en vez de bolsas de plástico. Las primeras 2.110 unidades partirán este próximo lunes desde Zarautz.

«Llevamos todo el verano en esto», indica la antzuolatarra, vecina de Zarautz, Begoña Egaña, quien conoce in situ la terrible situación que padecen los refugiados en Lesbos. «Estuve en Lesbos colaborando como ayudante de cocina desde mediados de mayo a mediados de junio. Dábamos todos los días 1.500 raciones de comida en un tupper de aluminio, con pan y fruta y una cuchara de plástico, todo ello introducido en bolsas de plástico. Al regresar a Zarautz, dándole vueltas a la cabeza, pensé que debíamos dar alguna solución a tanta bolsa de plástico. Hicimos una reunión al respecto con los miembros de Hotz Zarautz y una dijo que en Getaria había un montón de redes de pesca de los barcos y que estaban inservibles, no se iban a utilizar. De ahí surgió la idea».

Así, Begoña y unas cuantas compañeras comenzaron en julio en la sociedad de jubilados y pensionistas Iñurritza Elkartea a coser estas redes, preparando bolsas para la comida de los refugiados. Poco a poco se fueron sumando más mujeres y no solamente de Zarautz, sino que, tras hablar en un programa de radio, el mensaje se extendió y se apuntaron desde otras localidades: Donosti, Rentería, Deba, Antzuola ...

En apenas dos meses han preparado las primeras 2.110 bolsas de red que ya han superado su pertinente control de calidad. Son estas mujeres las que cortan las redes y siguiendo unas pautas preparan las bolsas para que los refugiados reciban la comida en mejores condiciones. «Durante las mañanas de muchos días de verano hemos estado solas en la sociedad preparando las bolsas. A la gente que nos llama de otras localidades, entregamos un paquete de red para preparar 10 bolsas y cuanto terminan nos lo entregan y así hemos ido funcionando todo el verano. Unas preparando las bolsas de red con la máquina de coser, otras a ganchillo, otras a mano... Unas enseñando a otras, pero habilidad libre. También ha habido bolsas que las hemos cortado mal y no sirven para entregar allí, pero las utilizaremos en la próxima cena solidaria y el dinero obtenido será también para Lesvos», explica Begoña, a quien le haría ilusión estar presente en Lesbos cuando se entreguen estas bolsas. «La situación allí es terrible, pero Zaporeak está realizando una gran labor. Cuando estuve a allí estábamos dando 1.500 raciones de comida diarias, pero me dicen ahora que se están dando 1.900. Mientras los refugiados necesiten ayuda pienso que tenemos que seguir colaborando. Lo tengo claro y lo de las bolsas de red no es más que una pequeña ayuda».