EH Bildu insta a impulsar el alquiler y ayudar a los jubilados en los presupuestos Aitor Korta, Naiara Carbajal, Iñaki Eizagirre y Ane Arruti, concejales de EH Bildu este miércoles. Entre las peticiones al gobierno municipal de cara a las cuentas 2019 también incluye el empleo de las mujeres y la compra de Santa Klara ANTXON ETXEBERRIA Viernes, 1 febrero 2019, 00:51

EH Bildu ha realizado una propuesta que asciende a 2.457.000 euros y abarca doce ámbitos para mejorar los presupuestos municipales de 2019. Es en vivienda donde realizan la mayor aportación, 620.000 euros. Esas partidas están dirigidas a fomentar programas de alquiler, a rehabilitar viviendas, comenzar el estudio y designación de viviendas vacías, fomentar las asociaciones cooperativas y la compra de suelo para destinarlo al alquiler público, tal como señalaron en una rueda de prensa celebrada en Etxezabala Iñaki Eizagirre, Naiara Carbajal, Ane Arruti y Aitor Korta, todos ellos concejales de la formación abertzale.

«Para fomentar el empleo, hemos propuesto varias partidas: ayudas para fomentar el empleo de mujeres, una partida para garantizar un sueldo mínimo de 1.200 euros en la contratación pública, un programa para fomentar el comercio local y un plan de reindustrialización. Unapropuesta de 475.000 euros en total», explicaron.

En cultura, no entienden cómo el gobierno municipal no ha previsto ninguna partida para la compra de Santa Klara. «En Zarautz tenemos una falta enorme de equipamientos culturales y el gobierno no ha realizado ningún esfuerzo para remediarlo. Como un primer paso, proponemos abrir un fondo de 100.000 euros, además de partidas para volver a retomar la mesa de cultura y ofrecer ayudas a las asociaciones locales para la organización de fiestas y actividades. En cultura, hemos realizado una propuesta total de 180.000 euros».

Komertzio Lagunkoia

En servicios sociales, proponen difundir la información sobre las ayudas para pensionistas en los barrios y destinar 150.000 euros para ayudas de emergencia social. Además, ven necesario realizar un diagnóstico de mujeres pensionistas y poner en marcha el programa 'Komertzio Lagunkoia' para llevar a los pensionistas la compra a casa y a su vez fomentar las tiendas de nuestros barrios.

En Igualdad, subrayan la necesidad de un programa piloto contra la violencia machista para los alumnos de bachiller y dar pasos para fomentar patios coeducativos. En memoria y convivencia, proponen partidas para el trabajo de documentación de vulneración de derechos y para abrir foros de participación ciudadana.

Son muchas las propuestas de EH Bildu. Otra de ellas se refiere a la recogida de residuos o la movilidad. «Hemos subrayado una vez más la importancia de los contenedores selectivos, que se realice de una vez el plan de movilidad que no se ha hecho en toda la legislatura; proponemos una partida para dar ayudas a las familias sin coche que utilicen el transporte urbano y un fondo para que se realice de una vez un estudiopara abrir la escuela oficial de idiomas. Además, hemos solicitado la puesta en marcha de la mesa de deporte y, para los jóvenes, proponemos una beca para fomentar proyectos de emancipación». También ven necesario que se acondicionen las aceras de Vista Alegre y Zelai Ondo, y se termine con el cambio de suelo del malecón.

EH Bildu trasladó todas estas propuestas al PNV en la reunión que mantuvieron el martes. «Con muchas de las inversiones que se proponen en los presupuestos estamos de acuerdo, y las hemos apoyado en plenos de meses anteriores. También mostramos algunos de nuestros desacuerdos. Recordamos que votamos en contra de las ordenanzas fiscales, la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento, por razones que ya explicamos».

Recordaron también que, en 2016, dieron su apoyo a los presupuestos «pero al cabo del año vimos que el acuerdo recogido por escrito no se había cumplido, solo se habían puesto en marcha el 40% de los programas». Dijeron que «el Neguetxe está recogido en los presupuestos, pero vemos claramente que eso no garantiza que el proyecto salga adelante. En EH Bildu tenemos claro que son necesarios otro tipo de garantías, modelos de gobernanza y trabajo en equipo».

Terminaron indicando que «los presupuestos presentados por el gobierno no son nuestros presupuestos, pero queremos aprovechar esta oportunidad para mejorarlos. En los últimos años EH Bildu ha actuado siempre con responsabilidad y ahora también. Pedimos el mismo nivel al gobierno y al PNV».

Por todo ello, desde la coalición reafirman su disposición para llegar a acuerdos. «Estamos preparados para negociar esas propuestas que serán en beneficio de todos los zarauztarras. El gobierno municipal ya tiene nuestra propuesta y, por tanto, quedamos a la espera de su respuesta».