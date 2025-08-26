Zarautz«Bilbon dena galtzeko arriskuan izan ginen erlojupekoaren erdialdean»
J.M. ZUBIAURRE
ZARAUTZ.
Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:18
Edozein kiroletan lanak bukatutakoan egiten dira azterketak baino lanean dauden bitartean izaten da une oro gauza asko aztertzen egoten direnak. Entrenatzaileak sartzen dira multzo honetan, zer gertatzen ari den aztertu eta ahal den neurrian ze hobekuntza egin daitezken ikusiaz.
Hori bera egin behar izan zuen Juanjo Etxartek ETE Ligako azken estropadan, Bilbon. Erlojupekoa zen eta Zarautz Gesalaga Okelan taldea azken tokian irteten zen, sailkapeneko buruan zegoenez, eta horrek abantaila ematen zion, beste guztien erreferentziak ezagutzen bai zituzten.
Baina horrek ez du esan nahi han gertatutakoa erreza izan zenik. Juanjo Etxarte entrenartzaileari esaktu diogu berak nola bizi izan zuen astropada hori konta-tzeko eta ikusiko dugu ez zela uzte bezain erraza izan. Zorionez amaieran dena primeran atera zen baina une larrriak ere bizi izan zituzten.
«Estropada beti bezala urduri bizi izan nuen. Beti izaten da horrela, urduritasunik ez badago esaten dutenez kontu txarra da hori. Dena ondo prestatuta joan ginen Bilbora, lanak ondo egin da eta itxaropentsu. Aurkari nagusia geure burua zela bagenekien eta horregatik gure lana ondo egitea zen helburua. Irteera polita egin genuen, ni bigarren minutuaren inguruan nengoen zain, denborak hartzen. Une horretan segundutxo bat aurretik ginen. Lau bat minututara zegoen Alex, beste prestatzailea. Nire parean pasa ondoren abitu nintzen bizikletarekin traineruaren ondoan joateko eta orduan konturatu nintzen haize bolada batzuk hasi zirela. Oraindik hiru minutu eta erdi geratzen zen ziabogara eta haiearen aurka egin behar zituzten Enbatako neskak metro horiek. Ura mugitu egin zuen eta hori nabaritu egiten da. Alexen parean esan zidan lau segundo atzetik ginela eta ziaboga ere ez zen ona izan, trabatuta egon ginen eta lau segundo baino gehiago izango ziren une horietan. Hortik aurrera pinganiloa kendu, patroiak bakarrik entzuten bai du, eta oihuka hasi nintzen neskei, errekak aukera ematen du ondoan jarraitzko estropada. Eztutu beharra zegoela esan nien bestela dena galdu genezakela. Hor azaldu zen benetako Enbata eta hortik helmugara jesukriston estropada egin zuten, segundoak jaten eta arraunkera berreskuratuta. Tarteka pinganiloa jantzi patroiari klabe batzuk emateko eta segi, Ezezagun batek segungo bateko aldea aurka genuela esan zidan halako batean eta anmaiera indartsu batekin ehuneneko gutxi batzugatik ez genuen bandera irabazi baina bai Liga eta hura poza nesken artean».
