Bilboko Mendi Film jaialdiko Mendi Tour pelikulak Modelo Aretoan The dawn wall. Gaurko filman ikusiko den irudi ikusgarrietako bat. Emanaldiak gaur arratsaldean eta datorren ostegunean izango dira, 20:00etan | 'The dawn wall' emango da gaur, Yosemiteko 1.000 metroko homatzarren eskalada JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Jueves, 16 mayo 2019, 08:44

Bizkaiko hiriburuan urtero ospatzen den mendi zinemaldi bat da Bilbao Mendi Film Festival, abenduan burutzen dena eta arrakasta handia izaten duena. Bertan ikus daitezkeen filmak bikainak izaten dira eta orain herriz herri zabaltzen dituzte gurera etorri arte. Mendiko gaiei buruzko pelikulak dira, bi orduko saio batean konbinatzen direnak.

Alpinismoa, eskalada, eskia, kayaka, parapentea, base jauziak... akzio bezala, eta mimoz eta aurrekontu indartsuekin landutako irudiak, gidoiak eta argazkigintza.

Mendi Film Festival Europan gai honetako jaialdi garrantzitsuena da, eta Mendi Tour bidez pelikula hauek pantaila handian ikusteko aukera paregabea da. Zirkuitu komertzialetan ez da ohikoa pelikula hauek ikusi ahal izatea, beraz, aukera esklusiboak dira Mendi Tourrak eskaintzen dituenak. 2019an, jada, 9.000 ikusletik gora izan ditu.

Bi ostegunetan, gaur eta maiatzak 23an, emanaldiak Modelo Aretoan izango dira, arratsaldeko 20:00etan. Mendia, muturreko kirolak, abentura eta natura gaiak jorratzen dituzten filmak bogan daude, mendizaleak, eta zinezaleak oro har, istorio harrigarri, hunkigarri eta inspiragarrien bila jotzen dute eta horietako batzuk ikusi ahal izango dira Modelon.

Gaur, 'The Dawn Wall' pelikula eskainiko dute. 2018ko BMFF-ko epaimahaiaren saria jaso zuen filma. Austriarra da eta Josh Lowell eta Peter Mortimer ditu zuzendariak, 100 minutuko iraupena eta bertan zera kontatuko digute 2015eko urtarrilean, Tommy Caldwell eta Kevin Jorgesonek aurre egin zioten erronka itzelae: Yosemiteko Parke Nazionalean (Kalifornian) dagoen The Dawn Wall eskalatzea. Eskalaezina zirudien ia 1.000 metroko hormatzarrari eutsi ziotenean, mundu osoaren arreta bereganatu zuten.

Tommy Caldwellentzat, ordea, The Dawn Wall eskalada huts bat baino askoz gehiago zen. Esperientzia gogorrak gainditu behar izan zituen haren bizitzan, eta lorpen hura bizitza osoan zehar jorratutako proiektuaren egikaritzea izan zen. Dedikazioaren muga obsesioarekin nahastera iritsi zen arte, Caldwell eta bere kide Jorgesonek sei urtez antolatu eta entrenatu zuten eskalatu beharreko bidea. Azken saiakeran, eta mundu osoa haien peskizan dagoela, muturreko erabakiak hartu beharko dituzte. Sarrera 3 eurokoa izango da.

Maiatzak 23an

Datorren ostegunean bi film emango dira: 'Liv along the way' kanadiarra, Anthony Bonello eta Mike Douglas zuzendari dituena, eta 'The weight of water' estatu batuarra, Michael Brown-ek zuzendutakoa. Lehenengoan, «Liv Sansoz, berrogei urterekin, berebiziko erronka bati ekitekotan da: Alpeetako 4.000 metrotik gorako 82 gailurrak urte bakar batean eskalatzea». Bigarrengoan berriz zera ikusiko dugu, «itsua izan arren, Erik Weihenmayerrek beti aurre egin nahi izan die bere beldurrei. Itota hiltzeak sortzen dion izuari, esaterako. Horretarako, zer hobe kayak bat hartu eta Grand Canyonen Colorado ibaiko ur lasterrei aurre egitea baino?».