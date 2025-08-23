Bik Tri Marmarra 2025 ya tiene completada sus inscripciones y abre lista de espera

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

Este año Bik Tri Marmarra 2025 se disputa el 20 de septiembre a partir de las 16.00 horas. La prueba contará con 570 participantes y todas las inscripciones se han agotado en un mes. Quienes estén interesados aún pueden apuntarse en la lista de espera.

Los datos de esta triatlón mixta de parejas que ya se ha hecho un hueco en el calendario de muchos triatletas son los siguientes; las distancias que deberán completar las parejas participantes son, 350 metros a nado entre el puerto y la playa, 7 km en bicicleta entre Zarautz y Getaria, para finalizar con la carrera a pie por el malecón sobre 2.250 metros.

Las parejas participantes estarán formadas por una mujer y un hombre, quienes deberán ir juntos durante toda la prueba. Puede participar cualquier persona mayor de 14 años y no será necesario estar federado o federada.

La salida se dará en grupos de 15 parejas, con un margen de 90 segundos de una salida a otra. El primer equipo saldrá a las 16.00 y el último a las 16.27. Los tiempos de cada participante se controlarán mediante el chip. Se puede participar tanto con la bicicleta de carretera, como con la de montaña (se prohíben las eléctricas).

Habrá una zona de avituallamiento en meta y pinchos a la parrilla tanto para participantes como para espectadores. Todas las personas participantes obtendrán la bolsa del triatleta con obsequios y participarán en un sorteo de diversos regalos.

Paso hacia la inclusión

Nik Tri Triatloi Taldea, con el apoyo del Ayuntamiento de Zarautz, ha abierto por primera vez una inscripción especial para personas con diversidad funcional.

El objetivo es claro: eliminar barreras y hacer que el deporte sea disfrutable para todas las personas. Quienes deseen participar deben escribir antes del 25 de agosto al correo: info@niktri.eus.

Se buscan voluntarios

La organización también hace un llamamiento a todas las personas dispuestas a ayudar. Quienes estén interesadas en ser voluntarias deben escribir a info@niktri.eus antes del 10 de septiembre.

Este año, el patrocinador principal es Marmarra, y junto a él se han unido varias empresas y entidades: Berazadi Berri, Txukun Lorazaintza y Laboral Kutxa, entre otras. El 20 de septiembre, Zarautz será mucho más que un triatlón: será un evento de solidaridad, inclusión y celebración.