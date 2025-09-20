Bihartik aurrera, EH Bilduren bilgunean egongo da Txiki eta Otaegi gogoratuz antolatu den erakusketa

ZarautzBihartik aurrera, EH Bilduren bilgunean egongo da Txiki eta Otaegi gogoratuz antolatu den erakusketa
A. E.
zarautz.
Larunbata, 20 iraila 2025, 21:30
Datorren aste honetan, bihartik aurrera, Txiki eta Otaegi gogoratuz prestatu den erakusketa ikusgai izango da Zarauzko EH Bilduren Bilgunean, Azken Portun. Bost hamarkadaz, fusilamenduek eragindako sufrimenduaz gain, askotariko jazarpenak eta urte luzetako ahanztura jasan behar izan dituzte beraien senideek. Zorionez, herri ekimenez haien senideei egindako oroimen eta aitortza ekitaldiak izan dira urteotan, eta horren erakusle da irailaren 28rako (12:00etan Azken Portun, Egaña kaletik abiatuko dena) Zarautzen antolatutako herri ikuskizun ibiltaria ere. EH Bilduk ere bere ekarpena egingo du, eta Bilgunea eskaini die Iratzar eta Olaso Dorrea fundazioei, '1975, dena jokoan zegoen urtea' erakusketa ikusgai jartzeko.
«Aurten mende erdia bete da Txiki eta Otaegi fusilatu zituzten urte seinalatu hartatik; urte berean hil zen Franco, eta Juan Carlos Borboikoak haren oinordetza hartu zuen Espainian», gogoratu dute erakusketaren antolatzaileek. Fundazioekin hala hitzartuta, bihartik irailaren 26ra egongo da erakusketa ikusteko aukera, Urdaneta kaleko egoitzan. Goizez 11:00etatik 13:00etara eta arratsaldez 18:00etatik 20:00etara eta irailaren 26an, ostirala, erakusketa Plaza Gorrian izango da.
Egun berean, 19:00etan, Txikiri aitortza instituzionala egingo zaio Udaletxean lehenengo aldiz; «herriak familiarekin duen zorra kitatzeko garaia da», diote EH Bildutik.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.