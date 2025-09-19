Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AMAXKAR

Zarautz

Bihar jokatuko dituzte Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketako finalak

Ostirala, 19 iraila 2025, 20:14

Bihar, igandea, 17:30ean jokatuko dituzte Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketako finalak. Azken bi asteburuetan finalerdi ederrak ikusi ondoren, herritar pilotarien presentzia izango da bi finaletan. Jubenil mailako finalean Eneko Bidezabal zarauztarrak Jokin Artetxekin jokatuko du Etxaniz eta Berozen aurka. Artetxe azpeitiarra Aspe enpresarekin entrenatzen duen atzelari dotorea da. Promesetan, Jokin Bidezabal herritarrak Leonetekin jokatuko du Nazabal eta Elorzen aurka. Maila handiko pilota partidak ikusteko aukera eta sarrera doan Aritzbataldean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bihar jokatuko dituzte Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketako finalak

Bihar jokatuko dituzte Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketako finalak