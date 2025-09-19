Bihar jokatuko dituzte Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketako finalak

ZarautzBihar jokatuko dituzte Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketako finalak
Ostirala, 19 iraila 2025, 20:14
Bihar, igandea, 17:30ean jokatuko dituzte Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketako finalak. Azken bi asteburuetan finalerdi ederrak ikusi ondoren, herritar pilotarien presentzia izango da bi finaletan. Jubenil mailako finalean Eneko Bidezabal zarauztarrak Jokin Artetxekin jokatuko du Etxaniz eta Berozen aurka. Artetxe azpeitiarra Aspe enpresarekin entrenatzen duen atzelari dotorea da. Promesetan, Jokin Bidezabal herritarrak Leonetekin jokatuko du Nazabal eta Elorzen aurka. Maila handiko pilota partidak ikusteko aukera eta sarrera doan Aritzbataldean.
