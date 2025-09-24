Bidezabal bi anaiak galdu egin zituzten Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketako finalak
Pilota zale ugari izan dira txapelketako hiru igandetan Aritzbatalden
Juan Mari Zubiaurre
ZARAUTZ.
Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:50
Zarautz Kirol Elkarteko pilota atalak kirol honen jarraitzaile direnei frontoira hurbildu eta ikuskizuna eskaini nahian antolatu du azken hiru igandetan Arizbatalden lehiatu den Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketa eta erantzuna ona izan da.
Sarrera doan jarri zuten eta bai bi finalerdietan eta baita igande honetako finalean, harmailak jende askorekin ikusten ziren, erakutsiz badagoela zaletasuna herritarren artean.
Finalean zarauztar ordezkaritza genuen, jubeniletan Eneko Bidezabal eta promesetan Jokin Bidezabal. Aurreko bi kanporaketak gaindituta, gazteenak finala Artetxerekin jokatu zuen baina ez zuten asmatu, Enekok osasun arazo txiki batzuk izan zituen eta azkenean garaipena Etxaniz eta Berozen eskutara joan zen 22-8. Promesa mailan partida borrokatua joan zen eta nagusitu zirenak Nazabal eta Elorz izan ziren 22-16 Jokin eta Leoneten aurka.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.