ANA DE BENITO (CANDIDATA DE PODEMOS-EQUO-BERDEAK): «Hay mucho por hacer y estamos preparadas» Ana de Benito lidera la coalición Podemos-Equo-Berdeak ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 21 mayo 2019, 00:29

Piensa que han realizado un trabajo constructivo desde la oposición, «apoyando proyectos necesarios, pero siendo críticas con lo que se podía hacer de otra forma».

-Concurre a las elecciones como cabeza de lista por Podemos-Equo-Berdeak. ¿Qué le anima a seguir?

Su DNI Nace 1970 en Azkoitia. Desde los 5 años en Zarautz. Estudios Licencida en Biología y técnica en dietética y nutrición. Cargo Los últimos 4 años ha sido portavoz-concejal de la coalición Irabazi en Zarautz.

-Me anima a seguir un proyecto profundamente pegado a la realidad de Zarautz y de sus gentes, ajeno a intereses que no respondan a lo que necesitamos y queremos. Un proyecto que pone a las personas en el centro de las acciones políticas. Hay mucho trabajo que hacer y estamos preparadas para el reto.

-Respecto al grupo de hace cuatro años, ¿tienen cambios en la formación?

-Repetimos 3 de 5 en los primeros puestos, y muchas vamos como independientes. Es muy importante que personas sin filiación política se hayan implicado en este proyecto, esto es lo más destacable de nuestra candidatura.

-¿Cuáles son los ejes del programa que presentan?

-Participación y transparencia; vivienda y movilidad, ya que tenemos claro que las casas son para vivir y no para hacer negocio. Hay que sacar las viviendas vacías al mercado y un parque de viviendas de alquiler social municipal; urbanismo y medio ambiente con la ampliación del Biotopo de Iñurritza junto con la protección de los humedales de Irita y de Astierreka e, igualdad y feminismo.

- Respecto a la valoración de esta legislatura que está a punto de terminar, ¿qué es de lo que más satisfecha está? ¿Y de lo de menos?

-Creo que nuestro trabajo como oposición ha sido constructivo, hemos apoyado proyectos necesarios y hemos sido críticas con los que pensábamos que se podían hacer de otra forma. Te sientes satisfecha cuando uno de esos proyectos que no apoyabas se para, el surf camp junto al biotopo por ejemplo, no por el proyecto en sí, sino por su localización. Y de lo de menos, que cuando presentamos la moción en contra de la incineradora, con EH Bildu, no saliera adelante. La incineradora de Zubieta es de lo peor que le va a pasar a Gipuzkoa.

-¿Cómo ve Zarautz? ¿Aspectos a mejorar?

-A Zarautz lo veo tan acogedor como siempre. Pero, como me gusta vivir y disfrutar de Zarautz, es habitual que encuentre una acera que hay que arreglar o que hable con una persona que te dice que el precio de la luz es abusiva, o un comerciante que te recuerda lo difícil que puede ser sacar un negocio adelante. Eso es política, porque nuestros impuestos tienen que valer para conseguir el tan olvidado bien común y se mejoren las calles, se ayude a las personas a cubrir sus necesidades básicas, se amplien los locales destinados a cultura etc....

-¿Alguna apuesta concreta?

-Revisar el funcionamiento de la OTA, modernizar la ordenanza de animales y controlar la proliferación de los apartamentos turísticos.