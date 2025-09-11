Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los gigantes y cabezudos en el barrio de Salbide en la pasada edición.

Zarautz

El barrio de Salbide celebra sus fiestas, cada año con un programa más amplio

Mañana, a las 10.30 horas, se celebrará la primera cronoescalada popular

A. E.

zarautz.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

El barrio de Salbide celebra sus fiestas durante este fin de semana y el próximo y para empezar, a las 18.00 horas de esta tarde se pondrán a la venta los tikets para la comida popular del 20 de septiembre y las camisetas del barrio.

El programa de mañana, sábado, arrancará a las 10.30 con la primera cronoescalada popular de Salbide. Al finalizar, habrá música en el barrio y venta de pintxos. A las 12.00, actuación de Jalgi dantza taldea. Por la tarde, a las 16.00 comenzará el V. Campeonato de Mus de Salbide, para seguir con los juegos infantiles, en inglés, y verbena.

El programa proseguirá el viernes 19, a partir de las 18.00 horas, con pasacalle con payasos, gigantes y cabezudos; electrotxaranga, parrillada y conciertos nocturnos. El sábado, día 20, arrancará con la diana, para seguir con los juegos infantiles, vuelta ciclista infantil y txokolatada; a las 11.00, circo ambulante y la txaranga Ilargi, antes del inicio de la comida popular, con bingo musical; a las 18.30, DJ Bul y, verbena.

Finalizará el programa el domingo, con el hamaiketako para todos; a las 11.30, carrera de moto y patinete para txikis; a las 12.30, Zarautz Trik y gigantes; a las 13.00, campeonato de toka y parrillada y, por la tarde, verbena infantil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El barrio de Salbide celebra sus fiestas, cada año con un programa más amplio

El barrio de Salbide celebra sus fiestas, cada año con un programa más amplio