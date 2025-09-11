El barrio de Salbide celebra sus fiestas, cada año con un programa más amplio

A. E. zarautz. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El barrio de Salbide celebra sus fiestas durante este fin de semana y el próximo y para empezar, a las 18.00 horas de esta tarde se pondrán a la venta los tikets para la comida popular del 20 de septiembre y las camisetas del barrio.

El programa de mañana, sábado, arrancará a las 10.30 con la primera cronoescalada popular de Salbide. Al finalizar, habrá música en el barrio y venta de pintxos. A las 12.00, actuación de Jalgi dantza taldea. Por la tarde, a las 16.00 comenzará el V. Campeonato de Mus de Salbide, para seguir con los juegos infantiles, en inglés, y verbena.

El programa proseguirá el viernes 19, a partir de las 18.00 horas, con pasacalle con payasos, gigantes y cabezudos; electrotxaranga, parrillada y conciertos nocturnos. El sábado, día 20, arrancará con la diana, para seguir con los juegos infantiles, vuelta ciclista infantil y txokolatada; a las 11.00, circo ambulante y la txaranga Ilargi, antes del inicio de la comida popular, con bingo musical; a las 18.30, DJ Bul y, verbena.

Finalizará el programa el domingo, con el hamaiketako para todos; a las 11.30, carrera de moto y patinete para txikis; a las 12.30, Zarautz Trik y gigantes; a las 13.00, campeonato de toka y parrillada y, por la tarde, verbena infantil.