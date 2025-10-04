Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ETXEBERRIA

Zarautz

Los bailes swing y Nuria Culla cierran hoy Adarretatik

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:59

Dos últimos conciertos hoy del Festival Adarretatik. A partir de las 12.30 en Musika Plaza, con Ana Mínguez, pionera de los bailes swing en Euskal Herria, quien empezó a enseñar Lindy Hop en Donostia hace veinticinco años. Hoy se presentará en Zarautz con sus bailarines. Y, como colofón, a partir de las 18.30 en Musika Plaza, actuación de la cantante, guitarrista y compositora donostiarra Nuria Culla, quien se inició como solista en el año 2013 y desde 2021 actúa con su grupo de músicos. El pasado año presentó 'Hamaika gau', donde fusiona estilos como el jazz, el soul y la bossa nova. En las imágenes, los conciertos nocturnos del viernes en la Munoa con Olana Liss y su grupo y, Alguillo eta Alkimistak.

