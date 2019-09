Babyauto Zarautz recibe al Ourense este mediodía en Asti Xabi Castaño. El entrenador, sonriente en un partido. / AMAXKAR Tras ganar sus dos primeros partidos, los de Xabi Castaño quieren mantener la racha JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:39

Dos partidos dos victorias. El arranque del Babyauto Zarautz que milita en División de Honor B encuadrado en el grupo A es hasta el momento perfecto. Pero pese a ser rivales difíciles el partido de este mediodía en Asti será sobre el papel el más duro de este inicio de liga jugando con el Campus Universitario Ourense.

Para el entrenador, Xabi Castillo, el objetivo de esta temporada está claro, «seguimos con el plan del cambio generacional. La temporada pasada teníamos a cuatro jugadores que habitualmente jugaban de titulares, veteranos que nos daban mucho y que han dejado la práctica del rugby. A esto hay que sumar que esta temporada han subido muchos jóvenes algo que ya la temporada pasada se hizo y que nos obliga a ser un poco precavidos. Obviamente el objetivo inicial sería mantener la categoría».

Pero esta previsión inicial no significa que se renuncie a nada, «por supuesto. La temporada te pone donde te corresponde y queremos seguir pescando y sumando para estar lo más alto posible en la clasificación y por qué no ocupar una plaza de play off. Es algo muy difícil porque no sabemos qué rendimiento van a dar estos jóvenes. Algunos han tenido que entrar ya en el equipo titular y lo que pretendemos es seguir entrenando bien, mantener la progresión que se vio la pasada campaña y si toso eso cuaja, estar en los puestos de arriba. De momento las cosas van bien, mantenemos el juego de finales de temporada, algo que era importante, no tener que empezar de nuevo desde cero. El trabajo está teniendo continuidad y los nuevos se están amoldando muy bien al grupo. Por hora estoy contento.

La pretemporada no es fácil en Zarautz, «por ejemplo en el mes de agosto poco se puede hacer, la gente trabaja, se va de vacaciones y hay que parar. Al final de la temporada pasada seguimos entrenando hasta bien entrado julio y pese a que no vino demasiada gente los que sí lo hicieron fueron los jóvenes y eso nos permitió hacer un trabajo con ellos. Luego paramos y empezamos con agosto bien avanzado. Eso hace que la pretemporada sea corta. Preferiría jugar hasta mayo, la liga termina en marzo, y empezar ahora más tarde en octubre por ejemplo para preparar mejor la liga pero está así y hay que ajustarse. Al principio entrenamos unos quince y ahora estamos con casi el doble siempre en cada entrenamiento. De todos modos el problema lo tengo yo pero lo tienen también los demás. Solo los equipos muy pro evitan esto pero en muchos casos los fichajes les llegan tarde, justo para el arranque de la liga».

Por suerte el arranque de liga ha sido perfecto. Para Castaño «veníamos de cosechar buenos resultados en los amistosos y hemos arrancado la liga con dos recién ascendidos. Este año hay bastantes teniendo en cuenta que CRAT ha renunciado y que los equipos B han ido a la liga sub-23 recién creada. Pero ser recién ascendido no significa que sean equipos flojos ni mucho menos. Todos se han reforzado mucho y son muy peligrosos. La ventaja de los que estábamos en la categoría es que tenemos el ritmo adquirido de temporadas anteriores y ellos aun reforzados necesitaran adecuarse a ese ritmo de la categoría».

Recién ascendidos pero rivales muy serios, «el de Bilbao fue un partido más controlado pero al final no sacamos bonus mientras que con el Oviedo fue un partido más complicado pero sacamos bonus al final. Un equipo agresivo en el buen sentido de la palabra y que nos dejó con cuatro lesionados dos de ellos importantes, uno se tendrá que operar y el otro está por ver todavía».

El Ourense visita Asti

Este mediodía juegan en Asti con el Ourense al que define de este modo el míster local, «quedo tercero en la liga el año pasado y jugó los play off. Un equipo que suele reforzarse con muy buenos jugadores. El entrenador pesca bien, lo conozco de jugar con él en la selección, y es un grupo bueno. En Bilbao tuvieron dificultades, asistí al partido, pero tenían a dos de sus fichajes sin poder jugar, uno con tarjeta y el otro enfermo. Confío en dar la sorpresa aunque quizás esa no sea la palabra adecuada, creo que no hay tanta diferencia este año y que podemos pillarles, eso sí, siempre y cuando nosotros hagamos bien las cosas. Es un equipo fuerte y hay que respetarlo».

Para hacer frente a la nueva temporada es necesario tener una buena plantilla, «es mucho más amplia que el año pasado, han subido jóvenes, pero teníamos un poco de temor para ver si daban el rendimiento y lo están dando. Estoy muy satisfecho con la plantilla que tenemos. Ahora bien, en ciertos puestos por lesiones hay problemas, por ejemplo en la segunda línea tenemos cinco para dos puestos que está muy bien pero tres están lesionados desde el principio. Son problemas habituales que hay que ir resolviendo. Los fichajes que han venido andan bien y creo que con el tiempo el equipo tiene que crecer y el futuro es muy positivo».

Por fortuna desde hace tiempo la sección de rugby ha apostado por trabajar su propia cantera desde edades tempranas y basta con acercarse a las Instalaciones de Asti cualquier día para ver a numerosos jóvenes entrenar en el campo de rugby. Esta apuesta por la cantera está dando frutos, «llevo once años aquí y cuando vine no había nada. Hemos hecho un gran trabajo de captación y ahora tenemos equipos en diferentes categorías y el fruto del trabajo lo estamos cosechando ahora con jóvenes que están llegando en buen número al primer equipo. Este debe de ser el camino» destaca Xabi antes de arrancar el entrenamiento que les llevará a jugar este mediodía un partido muy complicado pero a la vez atractivo para jugadores y público. Los jugadores agradecen la asistencia al campo y los ánimos de sus seguidores. Asti debe de ser un fortín y hoy el apoyo será vital para luchas por la victoria.