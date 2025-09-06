El Ayuntamiento rediseña los caminos rurales para acudir a los centros escolares en grupos y de forma segura

A. E. zarautz. Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Zarautz ha aprovechado el inicio del curso escolar 2025/2026 para renovar y adaptar los caminos escolares. Estos caminos son itinerarios diseñados para que los niños y niñas de Primaria acudan a sus centros escolares en grupos y de forma segura. Su objetivo es que los niños y niñas puedan moverse por las calles con seguridad y autonomía y recuperar el uso y disfrute del espacio público.

«Fomentar la movilidad activa en el entorno escolar puede ser una herramienta eficaz para que la ciudadanía se dé cuenta desde muy pequeños del beneficio que la actividad física aporta a la salud», señala el concejal de Movilidad, Iker Basurko. «Del mismo modo, la responsabilidad de que los niños se muevan de forma segura es de todos y todas, un modelo de movilidad seguro favorece que los niños se muevan cada vez más jóvenes de una manera autónoma y segura».

Estos caminos escolares se pusieron en marcha por primera vez en 2019. Ahora, en 2025, el Ayuntamiento ha rediseñado estas vías para incorporar a los nuevos recorridos los cambios que ha sufrido Zarautz en los últimos años, como pueden ser el barrio de Salberdin o el nuevo paso bajo las vías del tren en Gaztainpe.

En relación a estos itinerarios, el Ayuntamiento realizó en primavera un estudio sobre el uso de estos caminos escolares. Los datos y conclusiones resultantes de este análisis se darán a conocer en la Semana de la Movilidad.