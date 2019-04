El Ayuntamiento entrega 3.000 euros a Unicef para los damnificados de Mozambique El ciclón ha causado grandes daños. / UNICEF Contribuirá a sufragar los gastos de construcción de depósitos de agua y la compra de pastillas potabilizadoras EL DIARIO VASCO ZARAUTZ. Miércoles, 10 abril 2019, 00:14

El área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zarautz ha otorgado una ayuda de 3.000 euros a Unicef en beneficio de las personas damnificadas por el ciclón tropical Idai (Mozambique) del pasado 14 de marzo, inundando grandes extensiones de tierra, lo cual, según las autoridades locales, ha originado al menos 800 muertos.

No obstante, Unicef afirma que la crisis humanitaria no ha hecho más que empezar, ya que han sido 500.000 las hectáreas que han sido inundadas y eso ocasionará en adelante múltiples problemas: hambrunas, escasez de agua potable, epidemias, cierre de colegios y centros de salud, etc. De hecho las autoridades han indicado que hasta el momento se han detectado 2.772 casos de cólera, de los cuales cinco han tenido un desenlace mortal. También preocupa a las organizaciones humanitarias la malaria, una enfermedad endémica en muchas de las zonas más golpeadas por el ciclón.

En este contexto, el Consistorio zarauztarra contribuirá por medio de esta oenegé a sufragar los gastos de construcción de depósitos de agua para las familias y la compra de pastillas potabilizadoras en ese desastre natural.