Asier Olaizola y su equipo renuncian a coger las riendas Los jóvenes cadetes en un partido ante la Real Sociedad. / ETXEBERRIA Será la directiva actual la que siga al frente de la sección de fútbol de Zarautz Kirol Elkartea ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 28 abril 2019, 00:17

Asier Olaizola y su equipo han renunciado a coger las riendas de la sección de fútbol del CD Zarautz y será la directiva actual la que seguirá al frente de la sección y de continuidad a su proyecto, eso sí, sin su presidente Luis Azkoaga, quien la semana pasada informaba que dejaba el cargo para dar paso a otro miembro de la actual junta, al que designarán en breve como nuevo presidente.

Asier Olaizola, con el respaldo de una decena de padres de chavales de la sección de fútbol, mostraron hace un par de meses su intención de asumir responsabilidad dentro de la sección, sabedores de lo que se rumoreaba, que la directiva de la sección de fútbol había cumplido su etapa y deseaban dejar paso a nueva gente. Para hablar sobre el tema, hace unos días celebraron una reunión Luis Azkoaga y Joakin Mugika, directivos de la sección de fútbol, Asier Olaizola y Aitor Iradi, por parte del nuevo grupo de padres dispuestos a formar la nueva directiva, a la que también asistió Esteban Collantes, como presidente de Zarautz Kirol Elkartea.

La reunión no llegó a buen puerto por diferentes pareceres. «Nosotros si decidimos dar el paso fue para poner en práctica nuestras ideas, siempre con la intención de mejorar lo que veíamos mejorable y apostar por un nuevo proyecto, ya que veíamos a la sección un tanto estancada, quizá también por la falta de gente en la directiva», resume Asier. Sin embargo, la actual directiva entiende que «la transición ha de realizarse poco a poco, comenzando por asumir pequeñas tareas, para con el tiempo ir adquiriendo más responsabilidades».

Esteban Collantes les explicó que «no podemos dejar en manos del primero que llega un presupuesto de 250.000 euros». Asier Olaizola reconoce que «quizá pueda tener razón: primero hay que ganarse una confianza, pero nuestra idea era la de adquirir responsabilidades totales, sobre todo ahora, para ir planificando con tiempo la nueva temporada. Para ayudar solo a hacer recados no estamos. Para eso también, pero siendo directivos y tomar decisiones, no para estar en la directiva sin pintar nada. Es por lo que hemos decidido dar marcha atrás a nuestra sincera intención de ayudar a la sección. Nos retiramos, no pasa nada, y que sigan los actuales directivos. El nuestro era un planteamiento claro, de ayuda al club, con nuestras ideas, por supuesto, pero al no aceptarnos, nos retiramos. Seguiremos acudiendo a Asti, pero como meros aficionados».