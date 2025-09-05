Artzain- txakurren txapelketa, gaur Amalur parkean

ZarautzArtzain- txakurren txapelketa, gaur Amalur parkean
Ostirala, 5 iraila 2025, 20:31
Gaurko egitarauaren barne, arratsaldeko 18:00etan, Amalur parkean, arraza libreko artzain-txakurren Gipuzkoako XXVI. Txapelketa ospatuko da, Jose Luis Saizar-en omenez.
Sei parte hartzaile izango ditu txapelketak: Xabier Gastañaga, Antzuolakoa, 'Sandy' txakurrarekin; Pello Segurola (Matxinbenta), 'Kai' txakurrarekin; Javier Gastaañaga (Antzuola), 'Cool'; Manuel Gorriti (Aizarnazabal), 'Turbo'; Asier Dakosta (Aretxabaleta), 'Haize' eta Xabier Gastañaga (Antzuola) 'Fly' txakurrarekin. Amalur parkera gerturatu eta disfrutatu txakurren habileziarekin.
