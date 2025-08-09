Artezaleaken zeramika irakaslea izandakoa

ZarautzArtezaleaken zeramika irakaslea izandakoa
Larunbata, 9 abuztua 2025, 20:08
Sanz Enea erakusgelan, Zarautzen bizi izan zen Gertrud Pielhoff-en zeramika lanak daude ikusgai datorren iraila 21a bitartean. Nahiz Alemanian jaio, ezkondu ostean Zarautzera etorri zen, hemen sortu zuen familia eta ezagutzera eman zen 80.eko hamarkadatik aurrera egindako zeramika lanei esker; 1983-1885 urteetan zeramika irakaslea izan zen Artezaleak eskolan; zenbait erakusketa ere aurkeztu zituen Zarautzen eta ez da ahaztu behar 1986 eta 1988 urteetan Zarauzko artistentzat sari berezia lortu zuela Euskal Herriko II. eta III. Zeramika Lehiaketetan.
Orain bere zenbait lan ikusgai daude Sanz Enean, erakusketa egunero bisitatu daitekeelarik 18:00etatik 20:00etara bitarteko ordutegian.
