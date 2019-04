Los arrastres condenan al Liga Nacional Juvenil El equipo de Zarautz defendiendo un saque de esquina en su partido ante el Vasconia. / ETXEBERRIA Los zarauztarras, pese a completar una gran segunda vuelta, pierden la categoría ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 17 abril 2019, 00:20

Nada que reprochar al equipo juvenil de la Liga Nacional de fútbol. Actitud, compromiso, fútbol, pero no ha logrado la salvación, ya que finalmente descienden cuatro a División de Honor por arrastres de superior categoría por los descensos de tres equipos vascos -Amorebieta, Getxo y Santutxu-.

Con el Arrupe donostiarra y el Indartsu descendidos, se trataba de escapar, de dejar atrás a otros dos equipos y, en este sentido, el Zarautz partía en la última jornada con la ventaja de no depender de nadie. Si ganaba en el campo de Puio al Vasconia lograban la salvación, pero no pudo ser. También es verdad que el equipo donostiarra tenía posibilidades, aunque remotas, de ascender de categoría.

El intenso partido terminó con el empate inicial y no porque no hubiera ocasiones. Los zarauztarras, con cuatro cadetes en su alineación inicial, hicieron un partido muy completo, con la pena de no acertar en las ocasiones que crearon, sobre todo en el tramo final del choque. Y es que, jaleados por más de dos centenares de aficionados zarauztarras, jugaron un partido muy serio, pero sin recompensa final. Tras el pitido final del árbitro, lo que hasta entonces eran cánticos y ánimos por parte de los dos equipos, se tornó en silencio sepulcral, aunque al rato los dos equipos fueron despedidos entre grandes aplausos, con pasillo incluido a los jugadores.

Al final han sido el Alavés B y el Zarautz los otros dos equipos descendidos, librándose el Tolosa y la Cultural de Durango, que eran los otros dos implicados. Al equipo de Xabier Otermin le ha penalizado la mala primera vuelta que hicieron donde no sumaron más que nueve puntos, por los 26 de la segunda vuelta.

En este último partido de la temporada jugaron: Alex Padilla, Jokin Oyanguren, Pablo Alkorta, Julen Odriozola, Mikel Azkue, Eneko Irulegi, Unai Cortes (min 52, Aimar Arrieta), Iker Colado (min 69, Juan Bravo), Iñigo Fernández de Casadevante, Iñigo Gurrutxaga y Unax Odriozola (min 62, Aritz Arregi).

Alex Padilla al Athletic

El portero zarauztarra Alex Padilla Pérez, de tan solo 15 años (nacido en el año 2003) ha sido fichado por el Athletic de Bilbao para los próximos 5 años. Alex, pese a estar todavía en edad cadete, ha jugado toda la temporada en el equipo de la Liga Nacional juvenil. El entrenador Xabier Otermin 'Xixa' le ha concedido toda la confianza y, lo cierto, pese al descenso de categoría, ha cumplido una gran campaña.

Los aficionados que acuden con regularidad a Asti habrán podido comprobar que se trata de un muy buen portero: maduro para su edad, tiene buena planta y todavía en edad de crecimiento; sereno, ágil, va bien por alto, muy buen golpeo... Al ser club convenido, la Real Sociedad tenía preferencia, pero al parecer no les ha interesado por tener la portería «bien cubierta». El Athletic, por su parte, sí se ha interesado y los cinco años que le ofrecen son la mejor demostración.