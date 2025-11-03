Arranca este martes el programa para el 25N centrado en los modelos de masculinidad

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, el departamento de Igualdad del Ayuntamiento ... ha preparado un amplio programa de actividades que este año pone el foco en los modelos de masculinidad tradicionales y cómo estos afectan a la igualdad de género.

«Las mujeres llevamos años cuestionando los roles que la sociedad nos impone y reclamando los cambios necesarios para lograr una igualdad real. Sin embargo, estos avances no pueden consolidarse sin la participación activa de los hombres, que también deben revisar los modelos masculinos que se perpetúan en nuestra sociedad», señala la concejala de Igualdad Gloria Vazquez. «Esos modelos deben ser revisados para sustituirlos por otros que hagan posible una relación paritaria con las mujeres y deben ser los hombres quienes realicen esa revisión crítica de los roles masculinos».

Para impulsar esta reflexión crítica con los hombres, desde el departamento de Igualdad se ha diseñado un amplio programa que incluye reuniones con los clubes deportivos de Zarautz, los centros escolares, los padres y la sociedad en general.

Este programa cuenta con hombres y asociaciones que tienen puestas las gafas moradas de la igualdad, como el influencer y actor David Pareja, las asociaciones Aise Elkartea y Piper txuriak y el psicólogo Ander Lertxundi, colaborador en el programa 'Gizonduz' de Emakunde.

Programa de actividades

Precisamente el programa de actividades comenzará este martes, 4 de noviembre, a las 18.30 horas dirigido a los clubs deportivos, con el Taller 'Masculinidad en las relaciones deportivas' con Ander Lertxundi, en AstiLab. El 13 de noviembre, jueves, 19.00 horas, David Pareja hará una reflexión sobre redes sociales.

Proseguirá los días 19 y 20 de noviembre, miércoles y jueves, por la mañana, para los Centros escolares con una sesión de teatro 'RedNUdes' en el Modelo, sobre la difusión no consentida de fotos o vídeos de mujeres en redes sociales, acompañado de unidades didácticas con Aise Elkartea.

Finalmente, para acabar con el programa preparado, el día 24 se celebrará un taller dirigido a los padres, 'Retos de la paternidad' con Piper Txuriak.

Todas estas acciones buscan fomentar la reflexión sobre los modelos masculinos tradicionales y promover relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

El departamento de Igualdad invita a toda la ciudadanía a sumarse a estas actividades y participar en un diálogo constructivo que permita cuestionar y transformar los roles tradicionales hacia modelos más igualitarios y respetuosos.