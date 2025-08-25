Arrakasta itzela izaten ari dira Udako Erromeriak igandetan Musika Plazan

ZarautzArrakasta itzela izaten ari dira Udako Erromeriak igandetan Musika Plazan
Astelehena, 25 abuztua 2025, 20:16
Udako igande arratsaldeak bizi biziak izaten ari dira Musika Plazan Udako Erromeriak egitasmoari esker. Uztaila eta abuztuko igande arratsaldetan 19:30ean ekiten zaio erromeriari eta astero jendetza biltzen da bertan musika entzun eta bereki dantza egitera. Igande honetan Elustondo anai-arrebak izan zuten ardura eta dantzan jarri zituzten bertaratutakoak. Tamalez azkena datorren igandean izango da.
