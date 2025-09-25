Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Arima Soul va a presentar esta noche su disco 'Gaua'

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

No faltará ambiente durante estos tres próximos días en Itxasmendi, con un programa muy animado, donde la música tendrá su hueco, en especial, con los conciertos nocturnos. Entre estos conciertos, tras el grupo Geels, a medianoche comenzará el concierto de Arima Soul, inmerso en su gira de presentación del álbum 'Gaua', pulicado este pasado mes de mayo. Hasta la fecha han actuado y están ofreciendo multitud de conciertos en salas, centros culturales, eventos festivos y festivales del País Vasco, Navarra y sur de Francia. Esta medianoche estarán en Itxasmendi, con ocasión de escuchar en directo a Lidia Insausti, Mikel 'Makala' y resto de músicos del grupo.

De la misma manera, para mañana, sábado, otra interesante propuesta nocturna, con el grupo Alarma Morea en directo, grupo de rumba en euskera formado por mujeres que inició su andadura en Zumarraga en el año 2019 y desde entonces no han parado.

Y, el domingo por la tarde, el mariachi Chuchín Ibañez.

