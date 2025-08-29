«Animo a la gente joven a que venga al concierto y nos dé una oportunidad»

Juan Mari Zubiaurre zarautz. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

De los cinco conciertos programados para la 37 edición de la Udako Musikaldia de Zarautz ayer no pudo celebrarse el cuarto por indisposición de Ana Nebot pero por suerte los amantes de la música podrán terminar el ciclo esta tarde con el Trío Marea y la zarauztarra Maren Otegi al piano. Tocara a partir de las 20.00 horas junto a la violonchelista Maria Khachatryan y la violinista Mónica Pérez. Maren Otegi comenzó sus estudios de piano en la escuela de música de Zarautz y continuó en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Escudero de San Sebastián. Actualmente estudia interpretación de piano clásico en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. La encontramos en pleno ensayo junto a sus compañeras en la iglesia de Santa Klara.

–¿Qué nos van a ofrecer en el concierto de hoy?

– Vamos a interpretar el trío de Beethoven, llamado el Trío Fantasma, que tiene esas sonoridades, esa intriga que nos recuerda a un fantasma y además, aquí en la iglesia de Santa Klara va a quedar muy bonito, y a continuación, tocaremos el Trío de Granados que tiene cuatro movimientos muy distintos y que contrastan, y a nosotras nos encanta tocarla. Es muy fácil de digerir, de escuchar y también de entender y de disfrutar. Queremos enseñar al espectador estos dos tríos de la música clásica que son muy hermosos y de paso acercar este tipo de música a la calle.

– ¿Cómo creáis el trío?

– Estudiamos en el conservatorio de Pamplona, en superior, y éramos amigas de antes. Tenemos la asignatura de cámara y había que elegir qué hacer y nos propusimos hacerlo juntas y ya hace un año que empezamos a trabajar estas obras. La tenemos muy trabajada, son como muy nuestras.

–¿Qué nos dice de sus compañeras de trío?

–Pues además de compañeras son amigas y pienso que hemos hecho un gran grupo como amigas, como personas, y la afinidad que tenemos entre nosotras afecta mucho a la música que hacemos. Creo que en nuestras interpretaciones todo eso se nota, es más fácil para trabajar, pasamos muchas horas juntas de ensayos, de estudiar, de clases y creo que eso se nota.

– ¿Es la primera vez que tocáis este repertorio?

– Sí, hemos tocado las obras pero nunca seguidas y juntas, va a ser la primera vez.

– ¿Qué tipo de público esperas y cuál será su reacción?

– Sé que va a venir público conocido y eso me hace mucha ilusión a la vez que es mucha responsabilidad. Toda esa gente que me conoce que vayan a venir a verme y escucharme me hace mucha ilusión, es para mi un sueño. Yo me quiero dedicar a esto y tener la oportunidad de hacerlo delante de toda la gente que te quiere y valora tu esfuerzo, es como digo, un sueño hecho realidad.

– Usted empieza a aprender música en Zarautz, ¿por qué se decanta por el piano?

– A la familia de mi madre siempre les ha gustado mucho la música. Mis primos que son mayores que yo han estudiado un instrumento y una prima mía toca el piano y siempre me ha llamado. Cuando llegó el momento de elegir no tuve dudas.

– El piano son teclas, ¿ha pensado en tocar en un grupo otro tipo de música?

– Si, la verdad que sí. Es algo que me gusta mucho. Ahora mismo tengo un grupo de romerías, soy la cantante pero a veces también toco el teclado y en algún otro grupo me han llamado para tocar el teclado. Tengo también mi propio proyecto, he sacado un disco y aparte de cantar toco el piano. Me gusta de todo, clásico, jazz, pop, un poco de todo.

– Y al público joven que es reacio a este tipo de música, ¿qué les dirías?

– Si tengo esa percepción, pensamos que es una música aburrida, muy pesada y creo que no. Habrá de todo, no voy a vender que todo es muy bonito, hay cosas que te pueden no gustar y que son más difíciles de digerir pero como en todos los estilos de música. Tenemos mucho prejuicio, pero pienso que por ejemplo si escucharan nuestro concierto que es muy fácil de digerir y de la forma que lo sentimos nosotras tratamos de transmitir esa sensación al oyente y creo que lo vamos a conseguir. Animo a la gente joven a que venga y nos dé una oportunidad

– Queda claro que su vida es la música, ¿cómo ve su futuro?

– Creo que en eso hay mucho prejuicio. Te dicen 'cómo vas a vivir de la música, acabarás debajo de un puente', pero creo que no es verdad. Se puede vivir de la música, hay que trabajar y buscarse la vida. Ser concertista y dedicarte a dar conciertos y vivir de ello es muy difícil, pero compaginando diferentes cosas y proyectos se puede llegar a vivir de ello y también está la enseñanza, aunque no es algo a lo que le quiero dedicar todo mi tiempo.

– El concierto es aquí en la iglesia de Santa Klara, ¿qué tal es en cuanto a sonoridad?

– Tenía un poco de miedo, como es una iglesia habrá mucho eco pensaba, pero aunque hay eco, favorece a la música y está muy bien la acústica para tocar. Nos ha gustado mucho y también estoy muy satisfecha del piano que suena maravillosamente bien.