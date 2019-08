Ángel Uranga opta por centrarse más en la investigación que en la producción pictórica 'Las Señoritas d' Avignon'. Sobre lo que está trabajando e investigando el pintor zarauztarra. / ETXEBERRIA Ha convertido su galería de Kale Nagusia en su nuevo estudio, donde investiga sobre cómo pudo llegar Picasso a pintar 'Les demoseilles d' Avignon ' ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 1 septiembre 2019, 00:12

«Los tiempos han cambiado y la gente ya no entra a las galerías, ni a comprar, ni siquiera a mirar. Si hasta hace 3-4 años cada día tenía una media de unas 20-25 visitas diarias, de un tiempo a esta parte no entra nadie y eso que mi galería se sitúa en pleno casco histórico, en Kale Nagusia, por donde a diario pasan cientos de personas», indica el pintor zarauztarra Ángel Uranga. «Y no lo digo como lamento, sino más bien que los tiempos van cambiando y parece que el arte ya no interesa tanto. La gente se piensa que en una galería es de obligatorio cumplimento comprar, pero ni mucho menos».

Viendo el panorama, el pintor, investigador y Doctor en Bellas Artes, Ángel Uranga (Zarautz, 1961), también Doctor 'Cum Laude' por unanimidad en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, ha decidido tomárselo con más calma y volcarse sobre todo en la investigación. «Antes producía mucha más obra en mi estudio de Belauntzaran Plaza (Duke Enea), aunque viendo el panorama y tras 21 años pintando con vistas al mar, opté por convertir mi estudio en apartamentos turísticos, que me están funcionando muy bien y trasladar mi estudio a la galería de Kale Nagusia», señala. Lo que he hecho ha sido trasladar mi estudio, mi lugar de trabajo, a Kale Nagusia, donde dispongo de suficiente espacio para seguir pintando e investigando. Llevo 39 años con la galería, pero al ver que el público no entra, me tomo la vida con más calma, ya a punto de jubilarme, sin los horarios y ataduras de la galería».

Su idea es convertir su estudio en un híbrido, como lugar de trabajo y quizá como un pequeño museo con lo más significativo de su obra, «no con la idea de vender, sino de enseñar mi trabajo o alguna otra colección particular. Un pequeño museo sin grandes pretensiones, donde la gente pueda entrar sin miramientos. Y es que, soy de la opinión que un pueblo se construye con pequeños detalles. La gastronomía, entorno, playa, mercado ... está muy bien para potenciar Zarautz, pero pienso que a la gente también le gusta ver arte y en nuestra localidad apenas hay galerías; solo quedamos Ispilu y yo, además de la estupenda labor que realizan establecimientos como el Euskalduna o Lukas mostrando obras de diferentes artistas».

Dedicado a la investigación

Uranga, como decimos, está dedicado en estos últimos años a la investigación. Tras la exposición hace un par de veranos en Merkatu Plaza y la participación en el protocolo del congreso internacional de psiquiatría en Barcelona no ha presentado nada en público. En cuanto al sector privado, está preparando una presentación para varios países de la investigación realizada sobre composición, concretamente de la serie de cómo llega Picasso a pintar 'Les demoiselles d'Avignon'.

El pintor está trabajando y ha descubierto claves respecto del arte y de la obra de Picasso, que harán reflexionar y ver la pintura desde otra perspectiva. Tiene previsto ofrecer una conferencia en la Real Academia Catalana de Bellas Artes sobre todo lo que viene investigando e incluso algún marchante se ha interesado sobre su investigación para exponer los cuadros de la investigación sobre 'Las señoritas d' Avignon'.

Uranga ha expuesto sus pinturas en salas de renombre de ciudades como Miami, Toronto, Nueva York o Madrid y cuenta con una casa-estudio en Barcelona. De la misma manera, en el circuito de Formula 1 y motociclismo de Montmeló cuenta con una obra permanente suya debajo de la tribuna principal.