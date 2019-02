Amenabar Zarautz tratará de sorprender al potente Fertiberia Puerto Sagunto El Amenabar Zarautz. Deberá ser muy intenso para tratar de superar al Puerto Sagunto. / ETXEBERRIA Pese a la teórica superioridad visitante, los locales no renuncian a sumar los puntos, que serían muy importantes ANTXON ETXEBERRIA Sábado, 2 febrero 2019, 01:14

Tarde de aúpa hoy en el polideportivo Aritzbatalde, con los partidos de los dos primeros equipos de balonmano zarauztarras. A las 17:45, Aiala Zarautz-Errotaberri, dos equipos que pugnan por la cuarta plaza, las ermuarras con 20 puntos por 19 las nuestras, pero ya sin posibilidades de pelear por las eliminatorias del play off.

El foco de atención de la jornada estará centrado a continuación en el choque a dirimir entre el Amenabar Zarautz y el Fertiberia Puerto Sagunto a partir de las 19:30, con puntos de suma importancia en juego. Para el equipo local en su empeño de escapar de los tres puestos que conducen al descenso, mientras para los levantinos en su propósito de retornar a la Asobal, categoría que perdieron la campaña anterior.

Ohorezko B Maila neskak. 17 45etan udal kiroldegian, Aiala-Zarautz-Errotaberri; Ohorezko B Maila mutilak. 19 30ean udal kiroldegian, Amenabar Zarautz-Fertiberia Puerto Sagunto; Territorial mutilak. 19 30ean, Antoniano kiroldegian, Aritzbatalde taberna ZKE-Donibane eskubaloia.

El Puerto Sagunto viene de perder la semana pasada en casa ante el líder Nava por 22-23, por lo que llega a Zarautz con la lógica intención de volver a la senda del triunfo para no perder comba con el grupo cabecero. No tienen otro objetivo que recuperar la categoría perdida y para ello han confeccionado una plantilla realmente potente para esta categoría de plata, con los fichajes de contrastados jugadores. Con el veterano David Bruxola en la portería, disponen de una primera línea con jugadores como Diógenes Cruz, Ignacio Miravalle, Jaka Spijak, Guillermo Corzo, Facundo Querín y para la segunda línea con Iván Montoya, un seguro en la línea del pivote, Marcos Dorado, Antonio Alegre ...; un plantel realmente potente el que tendrán enfrente nuestros jugadores. No en vano, es el segundo equipo más goleador de la Liga tras el Barcelona B.

Tarea, por tanto, difícil la que espera a nuestros chicos, pero se trata de partidos que gustan jugar. Pese a que fuera está costando sumar y de hecho el primer punto a domicilio se consiguió la semana pasada en Pontevedra, el Amenabar Zarautz se está defendiendo más que bien en el Aritzbatalde, por donde no se han escapado más que tres puntos, el empate ante el Cisne de la primera jornada y la derrota ante el Barcelona B. El resto han sido victorias. Hoy no será fácil, pero el equipo ha preparado bien el partido, y con la intensidad que vienen muestrando en su pabellón, confiamos en que los puntos puedan quedarse en Zarautz. A ello debe contribuir el apoyo de la afición, empujando y animando al equipo, sobre todo en los momentos complicados del partido, que seguro los habrá.

A la misma hora, pero en el polideportivo Antoniano, el equipo Territorial se enfrentará al Donibane eskubaloia.