El Amenabar Zarautz depende de sí mismo Al Txiki Polit no le faltó apoyo durante la fase. Tampoco le faltará el sábado al Amenabar. / LUIS EPELDE Si derrota el sábado al Agustinos Alicante, salvará la categoría (19.00 horas, Aritzbatalde) ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 15 mayo 2019, 08:35

Nadie quería llegar a esta situación, pero el Amenabar Zarautz se jugará su continuidad en la categoría de plata el próximo sábado, a las 19.00 en el Aritzbatalde contra el Agustinos Alicante, rival también que se juega el todo por el todo. Eso sí, el empate entre ambos favorece al Amenabar, mientras los alicantinos necesitan la victoria. Quien pierda es muy probable que descienda, puesto que el Ars Palma del Río, también implicado en la pelea, recibe al ya descendido Santoña, sin descartar al Novas que juega en Ciudad Real ni al Adrianenc, en Bordils. Una jornada de infarto en la que los locales necesitarán de todo el apoyo de su público para sacar el encuentro adelante.

Con esa misma intención viajaron hasta Torrelavega, a intentar sumar los dos puntos, para no esperar a la jornada final, pero no pudo ser. Los de Hugo Sánchez hincaron la rodilla por 31-28. No falto mucho para puntuar. Comenzaron muy bien, con ventajas en el marcador, con un inicio muy alentador con el 0-3 y el 3-9 que campeaba en el marcador a los 13 minutos, pero, poco a poco, los locales se vinieron arriba y con un parcial de 6-0, empataron el encuentro, llegándose a los primeros 30 minutos con empate a 15. Al comienzo de la segunda parte los cántabros adquirieron una pequeña renta (20-17) y ahí empezó un poco a escaparse el partido, aunque el Amenabar seguía con las opciones intactas (24-22), mediado el segundo tiempo, incluso con el gol de Oihan Balenciaga se colocaba a un solo gol (26-25), a falta de tan solo 10 minutos, momento en el que el técnico local Alejandro Mozas, solicitaba tiempo muerto, tras el cual, en un abrir y cerrar de ojos, los locales infringían un parcial de 4-0, sentenciando el encuentro con el 30-26 a falta de 4 minutos, finalizando el encuentro con derrota por 31-28.

Semana por tanto importantísima. Los jugadores deben dejar de lado los nervios y centrarse en preparar el partido, que seguro, con el apoyo de todos, serán capaces de sacarlo adelante. Los alicantinos vienen de salvar el 'match-ball' ante el ya ascendido Nava Segovia, por lo que se presupone un partido de infarto.

Fase cadete

El equipo cadete Gran Camping Zarautz inicia mañana, jueves, en Zarautz, la fase, enfrentándose al Calasancio a las 19.00 horas en el Aritzbatalde. Tras el descanso del viernes, el sábado a las 16.30 se medirán al Stadium Casablanca.