Un Amenabar Zarautz en cuadro recibe al Benidorm esta tarde en un duelo de Copa Dos que se conocen bien. Amenabar Zarautz y Benidorm se enfrentaron en el ascenso a la Asobal, en copa, en amistosos... Hugo Sánchez tiene muchas bajas y echará mano de la gente joven para hacer frente a un rival que se ha reforzado muy bien

El Amenabar Zarautz recibe al Balonmano Benidorm a las 19.45 horas de esta tarde en el polideportivo Aritzbatalde en eliminatoria a partido único de la Copa del Rey. Se trata de la segunda eliminatoria tras doblegar en la primera al Zamora por 28-20. Para los alicantinos es la primera eliminatoria, ya que los equipos de la Liga Asobal libraron la primera eliminatoria. Se da la coincidencia de que en la temporada pasada también se vieron las caras ambos equipos en Copa en Zarautz, con el Benidorm imponiéndose por 21-27.

Para el partido de esta tarde los de Zupo Equisoain son también claros favoritos y vienen con la plantilla al completo, para viajar después de Zarautz a Cangas de Morrazo donde jugarán partido de liga el sábado.

Partido único Amenabar ZKE-Balonmano Benidorm Vestas Alarcos Ciudad Real-Bidasoa Irun Puerto Sagunto-Frigoríficos Morrazo Torrelavega-Secin Group Alcobendas Agustinos Alicante-DS Blendio Sinfín Viveros Herol Nava-Condes Albarei Teucro Palma del Río-Atlético Valladolid Handbol Bordils-Puente Genil

No en vano, cuentan con una plantilla muy poderosa que ha comenzado muy bien la liga pese a las dos últimas derrotas ante el Valladolid y el Barcelona. Se ha reforzado con los fichajes de jugadores como el portero brasileño Leonardo Vial, el pivote Gonzalo Porras, el primera línea sueco Víctor Skillhammar, el extremo derecho Álvaro Cabanas y el extremo izquierdo el italiano Gianluca Dapiran. Además de los jugadores españoles, el Benidorm mantiene en su plantilla al argentino Pablo Simonet, al portero montenegrino Mile Mijuskovic y a los cubanos Noelvis Robles, Ángel Rivero y Jorge Pabán. También han fichado al pivote ruso Mikhail Revin (ex del Bidasoa). Tiene jugadores de nueve nacionalidades diferentes.

Con este potencial enfrente, es misión casi imposible para nuestros chicos. Con todo, no va a ser por falta de motivación. Los de Hugo Sánchez saltarán a la pista para intentar apretar al equipo alicantino, aunque la verdad es que el equipo está teniendo muy mala suerte con las lesiones en este inicio liguero. A las ausencias consabidas de Mikel Martínez, Alberto Agirrezabalaga o su hermano David, tampoco serán de la partida hoy ni Mikel Iraeta ni Mikel Amilibia, con pequeñas lesiones y a los que no se va a forzar. Tampoco estará Urtzi Otegi en la portería por trabajo. Así las cosas, no queda otra que ante todo cerrar bien la defensa, ya que para el ataque faltan la mayoría de los habituales titulares, aunque plantilla hay y todos son importantes.

Teniendo además en cuenta que el sábado se recibe al Antequera, el míster seguramente repartirá el protagonismo para no cargar de minutos más de la cuenta a sus jugadores. En este sentido, el entrenador viene contando con gente joven del segundo equipo, como estamos viendo estos últimos partidos. Y lo seguirá haciendo hasta recuperar a los lesionados. No hay otra.

En todo caso, partido atractivo para el espectador, ya que no todos los días podemos ver en directo a jugadores del potencial con los que cuenta el Benidorm.

Pena el partido de liga perdido el sábado en Santoña por 27-25. El portero rival estuvo muy acertado y ahí se escapó un poco el choque. Al inicio los cántabros adquirieron diferencias y el equipo anduvo todo el partido a remolque aunque sin grandes diferencias. No completaron un mal encuentro, pero acabaron perdiendo de dos ante una escuadra que seguramente luchará por el mismo objetivo: mantener la categoría.

Triunfo del Aiala en Ermua

Mejor fueron las cosas para las féminas del Aiala Zarautz, que tras dos derrotas consecutivas fueron capaces de sacar el partido adelante en Ermua ante el Errotabarri (20-24).

El equipo de Segunda Nacional también ha comenzado la liga con dos partido y dos victorias. El pasado domingo se impusieron al Urdaneta en Loiu por 18-23. Juanjo Camino contó en la portería con el veterano Fausto Berazadi, quien estuvo muy entonado.