Amenabar vuelve a ganar, van tres de tres, mientras Aiala pierde en Villaba

J. M. Z. ZARAUTZ. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:55

Sigue la racha de victorias del Amenabar Zarautz el Primera División Masculina, son tres de tres. Los jugadores de Mikel Agirrezabalaga se desplazaban a Pamplona donde el sábado jugaban en la cancha del BM Loyola y superaron a los navarros con suficiencia, 35-46.

Para que no hubiera dudas, los zarauztarras saltaron a la cancha del polideportivo Colegio San Ignacio con la intención de marcar diferencias desde el pitido inicial, y para cuando el luminoso llegó al minuto diez de la primera mitad el marcador dejaba clara la superioridad visitante, 2-10.

No tuvieron que apretar demasiado para alcanzar el descanso con esos ocho goles de ventaja (15-23), y durante la segunda mitad el Zarautz pudo jugar un partido controlado sin que los navarros inquietaran demasiado a los nuestros. Al final el resultado de 35 a 46 le daba dos nuevos puntos al Amenabar para mantenerse en lo más alto de la clasificación en la que solo el Eibar Eskubaloia resiste el ritmo de los zarauztarras, seis puntos en tres jornadas.

El sábado en el Aritzbatalde derbi guipuzcoano con la visita del Ereintza Aguaplast a las 19.30 horas. Los de Errenteria son terceros sin perder todavía, por lo que el partido se presenta muy interesante.

Las jugadoras se estrenaban en competición en la División de Honor Plata Femenina en el polideportivo Hermanos Indurain de Villaba y regresaban de vacío tras perder 27 a 16 con el Replasa Beti-Onak. La ventaja al descanso era de 6 goles (14-8).