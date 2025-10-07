Amenabar supera al Ereintza mientras Aiala cae con el Eibar Los dos partidos jugados el sábado en casa fueron muy disputados

J.M. ZUBIAURRE ZARAUTZ. Martes, 7 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

La jornada vespertina del sábado reunía en la cancha del Aritzbatalde a los dos equipos principales de la sección de balonmano del Zarautz KE, Amenabar y Aiala,

Dos derbis guipuzcoanos que siempre generan mucha expectación entre los aficionados. Los chicos recibían al Ereintza y las chicas al Eibar. La situación de nuestros equipos es diametralmente opuesta. El arranque del equipo masculino ha sido fulgurante mientras que el femenino solo había jugado un encuentro que terminó con derrota.

Ellas fueron las primeras en saltar a la cancha. Tras un inicio nivelado, las armeras abrieron una brecha peligrosa, pasando de la igualada a tres a un 3-9 preocupante.

No cesaron en su empeño las zarauztarras y con una buena reacción empataron a diez goles cuando se jugaban los cinco últimos minutos de la primera mitad. Al descanso se llegó con un resultado desfavorable de 11-12.

En la segunda parte, el partido entró en una fase muy igualada donde las visitantes siempre jugaban con el marcador a su favor pero con ventajas mínimas. El partido estaba abierto.

Mediada la segunda mitad, las visitantes gozaron de la mayor ventaja de este período, 21-25, y nuevamente el buen hacer local las colocaba a un solo tanto. Los minutos finales fueron emocionantes ante un marcador incierto que al final cayó del lado eibartarra por la mínima, 26-27.

Leire Arregi con 7 goles y Lide Agirrezabalaga con 6 fueron las mejores realizadoras del Aiala Zarautz. Este sábado repiten en el Aritzbatalde, donde reciben la visita del Basauri a las 19.30 Las vizcaínas vendrán pletóricas tras haber ganado a domicilio su primer partido esta temporada ante el Sinfin Santander.

Cuatro de cuatro

Una vez finalizado el partido femenino, saltaban a la cancha los chicos del Amenabar Zarautz que se enfrentaban a un viejo conocido como es el Ereintza de Errenteria.

Como era de esperar fue un partido igualado, pleno de emoción y con el resultado favorable para los de casa. Los aficionados vibraron con su equipo.

Tras el 17-18 del descanso, los primeros diez minutos de la reanudación siguieron siendo nivelados (24-24) pero ahí comenzó la remontada local con un parcial de 4-0 y terminando con el resultado de 33-31 final.