Al Amenabar se le resiste la primera victoria Goenaga, Atorrasagasti, Olaiozola, Beristain... defendiendo un ataque de los gallegos. / ETXEBERRIA Tuvo opciones de victoria ante el Atlético Novas gallego, pero el partido finalizó con empate El equipo completó un buen partido, salvo un lapsus de 10 minutos ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 15 octubre 2019, 00:30

Al Amenabar Zarautz se le resiste la primera victoria, no pudo sumar su primer triunfo. Estuvo cerca, incluso dispuso de la última posesión para ganar el partido, pero al final se tuvo que conformar con un empate a 25 contra el Atlético Novas gallego en partido disputado la tarde del sábado en el Aritzbatalde. Un punto que supone el estreno en el casillero de puntos cuando ya se han disputado cuatro jornadas. No es el inicio deseado, pero no hay que ponerse nervioso, esto todavía no ha hecho más que empezar y si mantienen la actitud e intensidad de este último partido los triunfos no tardarán en llegar.

Los locales comenzaron el partido de forma trepidante, con una defensa muy intensa y de continuas ayudas y un ataque fluido que le permitió adquirir importantes ventajas, con un 9-4 en el marcador en los primeros 20 minutos y 13-9 al descanso ante un Atletico Novas que se ha reforzado mucho y bien esta temporada con jugadores como el guardameta Lloria (Teucro), Henrique Petter (Zamora), Chaparro (Puente Génil)... comandados por el míster Quique Domínguez, que en la última temporada entrenó en Arabia Saudí.

El gran trabajo del primer tiempo se esfumó en apenas 10 minutos, entre los minutos 40 y 50 de la reanudación en el que se paso del 16-13 favorable al 19-20 en contra, tras varios balones ingenuos perdidos por precipitación; incluso una superioridad local acabó con 0-2 para los visitantes. Pero lejos de venirse abajo, el equipo tuvo el mérito de reponerse y 'entrar' de nuevo en el partido. A final empate y pequeña decepción por no poder conseguir la primera victoria, puesto que dispusieron de 13 segundos con el empate a 25 en el marcador para 'rematar' la faena, pero no pudo ser.

Capítulo aparte merece la actuación de la pareja de árbitros, valencianos en esta ocasión, que dejaron sin exclusión dos acciones defensivas de los visitantes en las postrimerías del partido, en un clarísimo contacto a Ander Garmendia que debió ser gol (lo fue) y dos minutos de sanción al defensor gallego y otra acción donde empujaron cuando estaba en suspensión a Xabat Olaizola, por no citar las situaciones de pasivo que dejaron de sancionar a los gallegos. Las protestas del respetable hacia los árbitros se hicieron notar en estos últimos minutos y al abandonar la cancha tras el final del partido.

Hay que destacar el buen partido salvo los citados diez minutos de todo el equipo y en especial el partidazo de Eneko Goenaga tanto en tareas defensivas como ofensivas.

Con este punto, el Amenabar se sitúa penúltimo, por delante del Palma del Río que todavía no se ha estrenado, a un punto del Zamora y Cajasur, a dos del propio At. Novas y Bordils antes de rendir visita este próximo fin de semana al Alarcos de Ciudad Real.

Resto de resultados

El partido del Aiala en Logroño frente al Logroño La Rioja fue aplazado, mientras el segundo equipo del Aiala superaba con claridad 32-22 al Eharialdea, por lo que pasan a comandar la tabla empatadas con el Usurbil. Buen inicio de temporada también para el equipo sénior de la Liga Vasca, con triunfo del Txiki Polit Zarautz, 29-26 ante el Aloña Mendi.

En las confrontaciones de la Euskal Liga entre el Zarautz y el Bidasoa tanto de juveniles como cadetes, cuatro partidos y cuatro victorias zarauztarras. En juveniles los chicos los de Urbitarte derrotaron 26-30 en Irun al Bidasoa, mientras los cadetes ganaban 33-44. Ambos equipos lideran las clasificaciones. En féminas, las chicas del Aiala juvenil superaban 27-16 a las bidasotarras y las cadetes gananban 29-28. Como decimos, cuatro de cuatro.