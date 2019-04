El Amenabar juega esta tarde en Barcelona en la cancha del filial del Barça

Tras el paréntesis de la Semana Santa al Amenabar Zarautz le esperan cuatro auténticas finales en su empeño de salvar la categoría. Para empezar, la primera final esta misma tarde en Barcelona, en la cancha del filial del Barçaa, en el Joan Gamper, en partido que dará inicio a las 16.30 horas. Rival siempre complicado y que no se le da nada bien a los nuestros. En la primera vuelta los nuestros no estuvieron lejos de la remontada, pero tras un igualado primer tiempo, el mal inicio de la segunda parte les condenó, perdiendo 29-33. Y es a lo que juega el Barça B, a partidos de muchos goles por la tremenda calidad que atesoran sus jóvenes jugadores. Defender bien y marcar bien el ritmo del partido tienen que ser las premisas para intentar puntuar. Difícil, pero no imposible.

Campeonato cadete

Esta tarde se disputa en el Aritzbatalde la segunda jornada del Campeonato de Euskadi de la categoría cadete masculina. En primer lugar, a las 17.30 se enfrentarán el Usurbil contra el Bidasoa Irun y, a las 19.30, el Gran Camping Zarautz jugará contra el Tolosa. El campeonato finalizará mañana, domingo, con los dos últimos choques. A las 10.30, Bidasoa Irun-Tolosa y, a las 12.30, Gran Camping Zarautz-Usurbil.

Previamente, para abrir la tarde en el polideportivo, a las 15.45 dará inicio el partido entre el Aiala y el Usurbil de la categoría sénior femenina.