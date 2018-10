El Amenabar juega hoy en Santoña, el viaje más corto de toda la temporada El Amenabar Zarautz.Tiene un importante partido ante un rival con el mismo objetivo. Sería importante sumar ante un equipo que se ha reforzado mucho para intentar mantener la categoría ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Sábado, 13 octubre 2018, 00:15

Los dos primeros equipos del balonmano zarauztarra salen de viaje. El Amenabar Zarautz juega en Santoña, mientras las féminas de Aiala se desplazan a Ermua para enfrentarse al Errotabarri, partidos ambos muy importantes.

El Santoña, pese a ser un recién ascendido, ha conformado un equipo que comandado por el nuevo míster, el veterano Javier Cabanas, ha incorporado a jugadores como al pivote Javier García López, que el pasado año jugaba en el Lanzarote; también han fichado al cubano Yalan Echevarría, con experiencia en el Sporting de Portugal, al jugador internacional egipcio Youssef Ashraf ... entre otros. Un equipo, como el nuestro, con el objetivo marcado de mantener la categoría y que pretende hacerse fuerte en su pabellón. De hecho, en la segunda jornada, en su único partido disputado al calor de su público, doblegaron 29-25 al Zamora. Tienen que saber, por tanto, nuestros jugadores, que no encontrarán ninguna facilidad esta tarde en Santoña. Pese a las bajas, Hugo Xabier Sánchez e Iraitz Unanue cuentan con mimbres suficientes para plantarles cara, como vimos la semana pasada ante el Saint Marti Adrianenc catalán. El viaje a Santoña, de apenas un par de horas, es el más corto de toda la temporada, por lo que imaginamos, además de en el autobús con el equipo, habrá aficionados que se desplacen en sus vehículos particulares. Para quien no pueda viajar, informar que el partido, que dará inicio a las 18:30, se podrá seguir en directo entrando en la web oficial del Santoña.

Por su parte, las féminas del Aiala Zarautz juegan esta tarde en Ermua ante el Errotabarri. Las dos consecutivas derrotas, ante el Kukullaga y la semana pasada frente al Loyola, han trastocado todo el planing previsto. Ahora sí que no se puede fallar si se pretende aspirar a alguna de las dos primeras plazas que otorgan derecho a disputar el ascenso. Pese a no haber demasiadas variaciones en la plantilla, hasta la fecha, el equipo no ha encontrado ritmo de juego. En estos dos últimos partidos, se han mostrado nerviosas e imprecisas. Peor no lo pueden hacer; tienen todo para mejorar y seguro que un triunfo hoy les dará la necesaria confianza.

Liga vasca

En lo que a los equipos de la Liga Vasca respecta, los chicos juegan esta mañana, frente al Elgoibar. Los juveniles a las 11:30 y los cadetes a las 13:00 horas. Por su parte, las féminas lo harán mañana con el San Adrián vizcaíno como rival, las cadetes a las 11:00 y las juveniles a las 12:30, los cuatro partidos en el polideportivo Aritzbatalde.