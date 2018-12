Al Amenabar se le complica el panorama Jugadores del Amenabar y jugadoras del Aiala, hace dos semanas en el polideportivo. / ETXEBERRIA Las cuatro derrotas consecutivas, la útima en Galicia ante el Novas (26-21), lo deja en puestos de descenso | Es tal la igualdad esta campaña en la división de honor B, que cualquier error penaliza mucho ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:19

El Amenabar Zarautz se marcha a las vacaciones navideñas en puestos de descenso. Las cuatro últimas derrotas, consecutivas, fueron en Nava (Segovia), Ciudad Real y este pasado fin de semana en El Rosal (Pontevedra), ante el Atlético Novas, y hace dos semanas en Zarautz ante el FC. Barcelona B, hacen al equipo retroceder varios puestos. Los de Hugo Xabier Sánchez son ahora antepenúltimos con 9 puntos y tienen sólo por detrás al Agustinos de Alicante con 8 que con el cambio de entrenador ha reaccionado ganando los tres últimos partidos, cerrando la tabla sorprendentemente el Villa de Aranda con 6, un equipo en principio con aspiraciones de pelear por el ascenso. También es verdad que la clasificación se encuentra en un 'pañuelo', puesto que hasta cuatro equipos se hallan con tan solo un punto más, con 10: el propio Atlético Novas, Antequera, Bordils y Sant Marti Adrianenc, mientras el Santoña y Zamora tienen 12.

No hay motivo por tanto de crear alarmismos, pero sí hay cierta preocupación, ya que el equipo no da la talla lejos de su cancha. No rinde como en casa y ello pasa factura. Si no sacas puntos fuera, estás muy obligado en casa y, en este sentido, hasta la fecha están cumpliendo bien, con tan solo tres puntos cedidos en el Aritzbatalde, con la derrota frente al Barcelona y el empate ante el Cisne. El resto han sido victorias, además ante rivales teóricamente superiores, como el Palma del Río, Antequera, Seguros Zamora, además del Adrianenc. El debe, las siete derrotas fuera de Zarautz (Sagunto, Santoña, Bordils, Villa de Aranda, Nava, Ciudad Real y Novas) con la sensación de que por lo menos en algunos partidos, podían poner en mayores aprietos a los rivales.

No quedan más que dos partidos para la conclusión de la primera vuelta. Será tras el parón navideño, cuando a mediados de enero se reanude la competición, con los zarauztarras que recibirán al Torrelavega, para cerrar la primera vuelta en Alicante ante el Agustinos y a la semana siguiente iniciar la segunda vuelta en la cancha del Cisne. La clasificación está muy apretada, nadie quiere ceder, por lo que se prevé una campaña donde cualquier mínimo error va a penalizar.

Los nuestros lo cierto llevan siete años haciendo frente a equipos conformados a base de talonario y aguantando en la división de plata. Es verdad que casi todos los años ha tocado sufrir y este parece no va a ser menos. Todavía con 17 partidos por delante, puede ocurrir de todo, pero se confía en los técnicos y jugadores para revertir la situación y dejar por lo menos a tres equipos por detrás.

Derrota en Santander

En cuanto a las féminas del Aiala, perdieron 25-21 en Santander ante el Atlético Pereda y las de Begiristain finalizan la primera vuelta en la cuarta plaza. Por su parte, tras el empate a 22 en Urduliz, el Txiki Polit de la Euskal Liga, comparte liderato con el Aloña Mendi con 20 puntos, mientras el Aiala de la misma categoría ocupa la cuarta plaza tras derrotar en la última jornada 29-21 al Berango.