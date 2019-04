El Amenabar dio la cara y tuteó en todo momento al líder Nava Segovia Los jugadores del Amenabar Zarautz y del Nava Segovia saludándose al final del partido. / ETXEBERRIA Tras la derrota por 28-30, el equipo ya piensa en el Alarcos Ciudad Real (sábado, a las 17.00 horas, Aritzbatalde) ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 3 abril 2019, 00:17

No faltó nada para puntuar, pero el Amenabar Zarautz no pudo con el líder de la categoría, el Viveros Herol Nava Segovia. El 28-30 final refleja lo que fue el partido, un toma y daca durante los 60 minutos. El equipo ofreció una gran imagen y realizó un partido muy completo. Fue capaz de marcar 28 goles al Nava y eso que su portero, el madrileño procedente del Sinfín cántabro, Ernesto Sánchez, fue su mejor jugador. En defensa, quizá no apretaron lo suficiente, pero la pareja de árbitros tampoco permitió nada a los locales, con 7 exclusiones por tan solo 3 los visitantes. Josu Atorrasagasti ya estaba con 2 exclusiones para el minuto 26 y se notó, lo mismo que su hermano Ander, con 2 exclusiones para el 45. Y creemos sinceramente, sin quitarles ningún mérito, que un equipo como el Nava no necesita de esas pequeñas ayudas. «En todas las jugadas dudosas, siempre a favor de ellos», se quejaba la siempre correcta y respetuosa parroquia local.

Con el Amenabar fuera de los puestos de descenso, la clasificación sigue en un 'pañuelo'. Los nuestros repetirán el sábado en el Aritzbatalde, contra el Alarcos Ciudad Real, en partido que dará inicio a las 17.00 horas, toda vez que a las 19.00 juega el Aiala contra el Atlético Pereda, en horario unificado por ser la última jornada de Liga.

Por su parte, las féminas ganaron con claridad en la cancha cántabra del Camargo, por 16-28, y ocupan la sexta plaza con 29 puntos.

Traspiés, por último, del Txiki Polit de Segunda Nacional, que se vio superado por el Urduliz 20-25 y pierde la opción de acabar como primero de grupo.