Los alumnos de pintura de Artezaleak presentan sus trabajos en Torre Luzea

Torre Luzea presenta hasta el 6 de abril una exposición de alumnos y alumnas de pintura de Artezaleak, que acuden a clase con Jasone ... Irigoien. Trabajos de una veintena de alumnos en exposición que se puede visitar de martes a domingo, de 18.00 a 20.00 horas. Pinturas al óleo, acuarelas, acrílicos, algún carboncillo, un poco de todo, de alumnos con afición a la pintura que dan un paso adelante para mostrar sus trabajos cara al público.

Estos alumnos acuden una vez a la semana a Artezaleak, los martes, un grupo por la mañana y otro por la tarde, cada clase de dos horas y media, con la aiarra afincada en Usurbil Jasone Irigoien como profesora. En la muestra se aprecian trabajos de gente conocida y que ha expuesto en más de una ocasión como Imanol Urdampilleta, mezclados con gente más joven. «Hay un poco de todo, gente ya jubilada y otros que no están jubilados, pero que encuentran un hueco para acudir una vez por semana a Artezaleak», señala Elena Argarate, una de las participantes en la muestra. Eneko Alberdi, Gerbasio Juaristi, Xabier Aramendi..., son algunos de los que muestran sus cuadros, lo mismo que Patxi Elola, quien cumple su segundo año con Jasone Irigoien. «Tenemos muy buen ambiente en clase y lo pasamos muy bien. Jasone nos da libertad para crear y cuando nos surgen dudas, nos da ideas y consejos para seguir con el cuadro».

El lema para esta exposición era que cada cual mostrará el tema que le ha marcado en su vida. «Yo como he sido jardinero, me he decantado por cuadros con árboles y algún mensajes. Cada uno hemos nuestros temas favoritos», explica Elola.