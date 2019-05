ALFONSO SANTIBÁÑEZ (CANDIDATO DEL PP): «Trabajaré por la liberalización del peaje en la A-8» Alfonso Santibáñez será el candidato del Partido Popular en las elecciones a la alcaldía de Zarautz ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 17 mayo 2019, 00:18

Alfonso Santibáñez reside desde el 2010 en Zarautz, y está afiliado al PP desde hace 15 años.

-Concurre a los próximos comicios por primera vez. ¿Desde cuándo está en Zarautz y en la política?

Su DNI Nace Hace 33 años, en Santander; soltero. Estudios Licenciado en Economía; trabaja como gerente de empresas en sucursal bancaria de Zarautz. Aficiones La playa, viajar, hacer deporte, la música...

-En Zarautz hace 9 años, desde que trabajo en la sucursal del Banco; estoy afiliado al Partido Popular desde hace 15 años. Con la mayoría de edad fue una de las primeras cosas que hice, sacarme el carnet de conducir y afiliarme al partido.

-¿Qué le motiva para presentarse a las elecciones?

-Me presento a estas elecciones para vencer los miedos y evitar que siempre gobiernen los mismos. Tengo mi futuro asegurado al margen de la política y no vengo buscando sueldos ni liberaciones. Soy una persona trabajadora y constante; sé escuchar y no me rindo ante las adversidades. Me considero simpático pero también con carácter, cualidad necesaria para trabajar con determinación en un entorno complicado.

-¿Le ha costado formar grupo en Zarautz?

-El miedo todavía está instalado en una parte de la sociedad que no es nacionalista y queda mucho trabajo para erradicarlo. Aún así, desde el anonimato son muchos los que colaboran, difunden nuestros vídeos y publicidad, reparten los votos puerta a puerta con familiares, amigos, etc.

-¿Cuál sería la prioridad de su partido para Zarautz?

-Rebajar el IBI eliminando el recargo a las segundas viviendas; eliminar la tarjeta en los contenedores de rechazo; ampliación y mejora de las instalaciones del polideportivo y, eliminar zonas de OTA en el pueblo para que solo se circunscriba al centro; eliminaremos OTA en Azken Portu, Vista Alegre, Salberdin, Herrikosoro kalea ...

-¿Su apuesta para recuperar la representación que perdieron en 2015en el Ayuntamiento?

-Promover desde el ayuntamiento la liberalización del peaje Zarautz-Donosti como medida para dinamizar el turismo, el comercio y la hostelería. Es una autopista que ya está pagada y queremos establecer un funcionamiento similar al tramo San Sebastián-Pasaia. El PP de Gipuzkoa asume esta propuesta.

-¿Qué ejes rigen su programa?

-Se trata de un programa centrado en los problemas de Zarautz; todas las propuestas son medidas concretas y realizables. Nos preocupa el problema de la vivienda y por eso proponemos la construcción de 150 viviendas en alquiler para menores de 35 años a un precio de 400 euros mensuales y construcción de más VPO.

-¿Cómo ve Zarautz? ¿Qué aspectos mejoraría?

-El Zarautz del día a día está descuidado: parques, patrimonio municipal, etc. Tenemos un déficit de aparcamientos disuasorios y hay que promover más plazas hoteleras en el municipio.