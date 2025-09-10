Aitor Francesena zarauztarrak seigarren aldiz bereganatu du Munduko txapelketa
Gallok garaipena erdietsi du sailkapen nagusian, AEBetako Irekian nagusitu eta gero
J.M. ZUBIAURRE
ZARAUTZ.
Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:13
Aitor Francesenak berriro lortu du, seigarrenez. Zarauztar surflariak seigarren aldiz irabazi du munduko titulua, asteburu honetan Kaliforniako Oceanside kaian jokatu den probako itsuen 'visual impairment' kategorian onena izan ondoren. Zarauztarra Steve Fox eta Kirk Watson australiarrak eta Thomas Da Silva frantziarra baino hobea izan da.
Aurten AASPren (Association of Adaptive Surfing Profesionals) zirkuitua hiru probak osatu dute. Lehenengoa Byron Bayn jokatu zen, Australian, martxoaren 23tik 30era, eta horretan 'Gallo' izan zen garaile. Bigarrena Waikikin (Hawai) egin zuten maiatzaren 15etik 19ra eta bertan Francesenak bigarren postua lortu zuen. Azken hitzordua Oceansiden izan da, Estatu Batuetan, irailaren 4tik 7ra bitartean, eta hantxe gure herrikideak bere nagusitasuna erakutsi du berriro, Munduko txapeldunaren gerrikoa eskuratuz sailkapen nagusiko lider izateko metatutako 680 puntuei esker.
AASPren helburua nazioarteko surf egokituaren zirkuitu profesional bat sortu eta horri eustea da, eta kirol hori eliteko maila profesional batera igotzea. AASP surf profesional egokituaren eta munduko sailkapenaren nazioarteko erakunde-gidaria da. Surfeko, kiroletako eta medikuntzako enpresa nagusien eta erakunde korporatibo handien laguntzarekin, bere asmoa da kirola plataforma profesional batera igotzea eta atleta egokituei surflari egokitu profesional bihurtzeko helburua lortzen laguntzea. Surf Egokituaren Profesionalen Elkartearen Urteroko Txapelketaren irabazlea puntu gehien lortu dituen surflaria da, zirkuituko ekitaldi guztien batura eginda.
Gogoan izan behar da Aitorrek bi aldetatik Munduko txapelketa irabazi zuela 2023an zirkuitu pribatuetan. Urte horretan Adaptive Surfing Professionals World Championship zirkuitua eta AMP Surf (Surfeatzaile Anputatuen Elkartea) zirkuitua irabazi zituen, Surf Leaguerako sortzaileen eta Nazioarteko Surf Elkartearen (ISA) berme eta estandarrekin. Gainera, Europako Parasurfing txapelketako garailea izan zen, bost urteko geldialdiaren ondoren itzuli zen proban.
Guztira, Aitor Francesena sei aldiz izan da munduko txapeldun, eta urrats sendoz aurrera egiten ari da bere erronka pertsonalean: historian garaipen gehien izan duen surflariaren, Kelly Slater estatubatuarraren, pare jartzea. Slaterrek hamaika aldiz irabazi du Munduko txapelketa. Oraingoz, zarauztarrak garaipenak lortu besterik ez du egiten igarotzen den tokitik, eta aipatutako helburua gero eta gertuago du.
