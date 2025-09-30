Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Neskek emaitza bikainak lortu zituzten aurreko denboraldian. AMAXKAR

Aidean Boleibol Klubak ekin dio denboraldi berriari deialdiak luzatuz

Talde ugari osatu dituzte dagoeneko, baina oraindik senior mailan lehiatzeko aukera izango dute interesdunek

Juan Mari Zubiaurre

zarautz.

Asteartea, 30 iraila 2025, 20:30

Aidean Boleibol Kluba 2025-2026 aurredenboraldian sartuta dago dagoeneko. Jada jarri dituzte martxan entrenamenduak eta lagunarteko partidak jolasten ari dira. Aurten lehen aldiz euskal mailako ligan jokatuko dute Zarautz Kirola Elkarteko Aidean Klubeko bi senior taldek, bai mutiletan eta baita nesketan ere. Bi boleibol talde horien liga urriaren 4an hasiko da. Gainera, Gipuzkoako txapelketan, senior nesken beste bi talde izango dituzte eta mutilena beste bat.

Beste kategoriak, aldiz, kopako txapelketa jokatuko dute urriaren 25ean hasi eta Gabonak bitartean, eta ondoren ligarekin hasiko dira.

Aurten, bi neska talde dituzte jubenil mailan, bi kadete mailan, eta beste bi infantiletan. Talde hauei infantil mutilena gehitu behar zaio. Beraz denboraldi indartsua dauka Aidean Boleibol Klubak aurretik.

Bestalde, Aideanek deialdi bat egin nahi du senior neska eta mutilei zuzendua. Kirola egin eta Klubean parte hartu nahi duten denei garaiz dabiltzala aurreratzen dute. 18 urtetik aurrera dituztenek, edadetuenak 56 urte ditu, beraiengana hurbil daitezke, kantxara joanaz edo email bitartez zarautzbolei@aidean.eus posta leektronikora idatziz.

Animatu eta boleibolean lehen urratsak ematen hasi, urtetik urtera gora datorren kirola da hau Zarautzen.

