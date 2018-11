Aiala Sukaldaritza Eskola continúa patrocinando el deporte un año más Presentación del convenio. En el restaurante estuvieron presentes Ane, Haizea, Inma, Karlos, Esteban, Martin, Antton y Julen, . / AMAXKAR La familia Arguiñano, con Karlos a la cabeza, mantiene su patrocinio a las chicas del balonmano y al rugby para la presente temporada JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:30

Buenas noticias para el deporte zarauztarra y en especial para las secciones de balonmano y rugby del Club Deportivo Zarautz. Aiala Sukaldaritza Eskola continúa un año más patrocinando a las chicas del balonmano y al rugby.

El acto de la firma del convenio para la temporada 2018/19 se llevó a cabo en el restaurante Arguiñano donde junto a Karlos estuvieron su hijo Martin, el presidente del CD Zarautz, Esteban Collantes, la presidenta de la sección de balonmano, Inma Sáenz de Santamaría, las jugadoras Ane Artola y Haizea Goikoetxea, y los jugadores de rugby Antton Larrañaga y Julen Lizaso.

Collantes fue quien tomó la palabra en primer lugar para agradecer a la familia Arguiñano su compromiso con el deporte en nuestra localidad, no en vano llevan 24 años patrocinando el equipo de balonmano femenino. «Se trata de un convenio que nos da vida, en este caso al balonmano y al rugby. En mi opinión Arguiñano es en la actualidad el mejor embajador de Zarautz en el mundo y nosotros llevamos el nombre de su escuela Aiala con orgullo allá donde vamos».

Los representantes de las dos secciones también mostraron su gratitud y para finalizar, Karlos, recordó que para él es fácil apoyar al deporte zarauztarra, «llevo muchos años aquí, mi familia está aquí y aunque he tenido ocasión de marcharme siempre he querido quedarme en Zarautz. Es mi casa. He practicado deporte y mis hijos también y apoyar a estas secciones es un orgullo tal y como hacemos con otras muchas iniciativas sociales. Mientras podamos seguiremos con el deporte» aseguro en su intervención.

La escuela de cocina Aiala

El director de la escuela de cocina Aiala, Raúl González, recuerda que el curso 2018/19 está en marcha con restaurante incluido, «ya estamos metidos de lleno en nuestro trabajo formando a los/as alumnos/as de este curso con ilusión y energía renovados. Con nuestro restaurante pedagógico, que lo llevan los y las alumnas del centro, abierto al público, en el que aprenden con garantías la profesión de cocinero. Tenemos todos los días el aforo completo por lo que lo aprendido se va a ajustar mucho a su futuro profesional».

No se olvidó de los clientes, «quiero agradecer desde estas líneas a todos los clientes, especialmente a los y las de Zarautz, que diariamente nos regalan con su visita y el cariño con el que tratan a nuestros futuros profesionales».

En cuanto a las novedades, citaba que «este año somos anfitriones del concurso Eusko label de las Escuelas de Hostelería de Euskadi que organiza Hazi. Por otro lado un alumno ha quedado campeón del concurso de pintxos de txistorra de Arbizu y, como este año quedamos campeones de Euskoskills, defenderemos con tesón y muchas ganas a la selección de Euskadi en Madrid el próximo de Marzo de 2019, Spainskills2019».

Como ya citara Karlos Arguiñano durante la presentación del patrocinio deportivo, «seguimos con nuestro compromiso social por lo que en 2019 inauguraremos el comedor social en Pachacútec, Perú, proyecto ilusionante de justicia social que lo vamos a poder acometer gracias al apoyo de la Diputación foral y de varios particulares como la familia Arguiñano, Gastón Acurio y El Arzobispado de Callao entre otros. Se servirá un desayuno nutritivo y completo al alumnado que estudia en la Fundación Pachacútec los desfavorecidos de Perú».

Para terminar el director del Aiala confirma que «nuestro compromiso social lo extendemos al deporte de Zarautz ya que apoyamos la igualdad en el deporte apostando por la sección femenina del balonmano y con secciones importantes pero con pocos recursos como son la halterofilia y el rugby».