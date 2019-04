El Aiala cierra la Liga hoy frente al Pereda Las chicas del Aiala Zarautz despiden la Liga esta tarde frente al Pereda santanderino. / ETXEBERRIA Abrirá la tarde en el Aritzbatade el Amenabar Zarautz-Alarcos Ciudad Real, a las 17.00 horas | ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Sábado, 6 abril 2019, 00:17

Jornada atípica la que se va a vivir esta tarde en el Aritzbatalde. Atípica fundamentalmente por el horario y por el número de partidos. Todo es debido a que las chicas de Jon Begiristain disputan esta tarde el último partido de la Liga regular del grupo B de la División de Plata. Última jornada y, como consecuencia de ello, con un horario unificado para todos los partidos de la categoría. Esa circunstancia provoca la necesidad de realizar un reacomodo, y hace que sólo se puedan disputar dos partidos, en lugar de los tres habituales.

El Aiala recibe en esta jornada postrera al Pereda de Santander, que ocupa el tercer lugar en la tabla clasificatoria, a un solo punto del Lanzarote y del Logroño, que son quienes le preceden. Es decir, que para entrar en las dos plazas que dan opción a luchar por el ascenso a la Liga Iberdrola, las cántabras necesitan vencer indefectiblemente y esperar a lo que deparen los resultados de sus competidoras, que juegan entre ellas. Partido difícil por lo tanto para las zarauztarras, pero partido importante, pues vencer es imprescindible para asegurar la sexta plaza que actualmente ocupan.

Si bien, y después de unos años de altísimo nivel, en un inicio las expectativas apuntaban más alto, quedar sextas de catorce en uno de los cuatro grupos del segundo nivel del balonmano estatal es un gran resultado. Todo ello sin olvidarnos de que en las semifinales de la Copa de Euskadi, el Aiala ha estado a punto de apear al Zuazo Barakaldo de la Liga Iberdrola, pues perdió por un solo gol. Estamos tan acostumbrados a ver a nuestras chicas entre las mejores, que algo que de por sí es fuera de lo común acaba pareciéndonos normal. Pero esto no termina, porque ahora llega la Copa de Gipuzkoa, con el objetivo añadido de ir perfilando la plantilla de la temporada que viene.

Huyendo de la quema

Y si lo de las chicas está fuera de lo común, lo de los chicos es ya extraordinario. Se dice fácil, pero 7 temporadas seguidas en el segundo nivel del balonmano estatal, en un grupo único de 16 equipos, y peleando por seguir en la élite un año más, eso no está al alcance de cualquiera. Este año la permanencia está resultando más complicada que nunca, porque, a diferencia de los anteriores, no hay ningún equipo que se haya descolgado del todo. Eso hace que a falta de 5 jornadas, aún todos los equipos sigan con opciones de salvarse de la quema. Por otro lado, y como consecuencia lógica de lo anterior, son un total de 10 los equipos que aún no pueden cantar victoria. En esta encarnizada lucha por la permanencia, el Amenabar recibe esta tarde -a las 17.00 horas- al Ciudad Real, que es segundo. Una vez que el Nava segoviano certificó la semana pasada en Zarautz prácticamente el ascenso directo a la Liga Asobal, los manchegos encabezan el grupo de aspirantes a participar en el play-off que otorgará la segunda de las plazas. Sus opciones de clasificación son muy altas, pero también está en juego dilucidar la sede donde se jugarán los partidos de ese play-off, y ahí es donde los hoy visitantes tienen puestas sus esperanzas.

Partido muy difícil para los de Hugo Sánchez, pero que lo afrontan como si de una final se tratara, con espíritu ganador y sin escatimar nada. Los dos últimos encuentros se han escapado por poco. A ver si hoy los puntos se quedan en Zarautz. Es preciso que el público esté también a la altura del acontecimiento, y a pesar del cambio horario, ayude a nuestros chicos en el camino hacia la victoria.

Entrada de 2 euros

Al igual que en otras situaciones semejantes, y por cuestiones de organización y aforo, la directiva ha optado por aunar el acceso a los dos partidos de esta tarde como si de una única sesión se tratara. Es por ello que esta tarde tanto los socios como los menores de 16 años deberán abonar una entrada de 2 euros.