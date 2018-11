El Aiala y el Amenabar ante el Logroño y el Ars Palma del Río El Amenabar tiene un complicado reto ante el Palma del Río. / A.E. Importantes partidos esta tarde en el Aritzbatalde para los dos primeros equipos de balonmano EL DIARIO VASCO ZARAUTZ. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:35

Partidos muy importantes esta tarde para el Aiala Zarautz y para el Amenabar Zarautz frente al Logroño Sporting La Rioja y Zumosol Ars Palma del Río, respectivamente, las féminas a las 17:45 y los chicos desde las 19:30, en el polideportivo Aritzbatalde.

Las féminas de Jon Begiristain se enfrentan a un rival directo. El equipo riojano lleva años intentando el ascenso, pero no han logrado hasta la fecha su propòsito. Con el mismo objetivo, las riojanas se han reforzado mucho y, de momento, son segundas con 10 puntos, empatadas con el Aiala y el Pereda santanderino, eso sí, con un partido menos. Las zarauztarras se valieron de su gran defensa para imponerse la semana pasada en Castro Urdiales (14-18). Será clave hoy mantener el mismo nivel defensivo, aunque en ataque deberán mostrarse más acertadas.

Amenabar-Ars Palma del Río

Para el Amenabar Zarautz también partido de suma importancia el de esta tarde. Hay que amarrar los puntos de casa, como sea. Hasta la fecha se están haciendo fuertes en Zarautz, cediendo un punto en los tres encuentros disputados. Hoy viene el equipo cordobés del Ars Palma del Río, que se ha reforzado con los fichajes de Jesús Morales (ex Benidorm); el portero Ignasi Admella (ex Barcelona), Eloy Krook (ex Villa de Aranda), Diego Reyes (ex Lanzarote)... y aspira a pelear por el ascenso. No será sencillo, pero con el incondicional apoyo de la afición, a ver si se amarran los dos puntos.

Partidos de la Euskal Liga

Dentro de la Euskal Liga, los chicos se enfrentan al Pulpo, los cadetes a las 11:30 y los juveniles a las 13:00. Las féminas también juegan en Zarautz ante el Bera Bera. Las juveniles a las 16.00 en el Aritzbatalde y las cadetes a la misma hora pero en el polideportivo Antoniano. Para completar el programa del fin de semana, mañana, a las 13.00, el Txiki Polit Zarautz de la Euskal Liga senior recibe al Ugeraga eskubaloia. Los entrenados por Juanjo Camino jugaron el jueves, empatando a 22 en Oñati. A falta de un minuto con el 21-22, erraron un penalti y los locales les empataron, también de penalti, a falta de 20 segundos.