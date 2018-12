Agustín Cittadini (Argentino del Babyauto Zarautz): «Me he encontrado aquí con compañeros y gente muy maja, me han acogido muy bien» Agustín Cittadini colocando el oval para una patada a palos el domingo en Asti. Es el segundo mejor pateador de la liga. / ETXEBERRIA Procedente del Jockey Club de Villa María, está siendo uno de los destacados del club zarauztarra esta temporada ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 18 diciembre 2018, 00:35

El joven argentino Agustin Cittadini, con 20 años recién cumplidos, está siendo uno de los jugadores destacados este año del Babyauto Zarautz de rugby. En el partido del domingo ante el CRAT A Coruña anotó 9 puntos gracias a sus tres transformaciones a palos y, en este sentido, es el segundo mejor anotador de tiros con el pie de la Liga, con 94 puntos. Con la pena de no poder superar el escollo del CRAT coruñés, tras el final del partido, antes de su retirada a vestuarios, le afrontamos para recoger sus impresiones del choque y de su estancia en Zarautz.

-Fue un pena la derrota final ante el CRAT a Coruña...

-Sí, arrancamos bien el partido, pero tuvimos errores en detalles básicos que el CRAT A Coruña supo aprovechar. Con estos equipos que luchan por el ascenso no puedes cometer errores, aunque es así como se aprende y sumas experiencias. Pese a la derrota, me quedo con la actitud que mostramos, luchamos hasta el final.

-Usted ha llegado esta campaña a Zarautz desde Argentina. -¿Quién contacta con usted para fichar por el Babyauto?

-Yo vengo de Argentina. Jugaba en el Jockey Club de Villa María en la ciudad argentina de Córdoba. He militado toda mi carrera allí, desde infantiles, con 11 años que empecé a practicar el rugby, luego cadetes y juveniles hasta llegar al plantel del primer equipo, donde jugaba, en la primera división argentina. Me hablaron los entrenadores Xabi Castaño y Facundo Orive de Zarautz, del equipo, de las instalaciones... y aquí estoy. Tuve alguna otra oferta pero no se concretaron y aquí estoy, muy feliz en Zarautz. Comparto piso, en Euromar, con otros dos argentinos del equipo, Sebastián Sedrán y José Méndez. Tenemos una muy buena relación. En la plantilla hay también otros dos argentinos, el propio Facundo Orive y Xanti Irazusta, aunque estos dos últimos ya llevan años asentados en Zarautz.

-¿Cuál es su tarea función dentro del equipo?

-Mi misión es la de crear juego, tratar de desequilibrar las líneas rivales y me encargó de los lanzamientos a palos.

-¿Hasta cuándo ha fichado por el Babyauto?

-En principio estaré hasta final de temporada. Hasta abril mayo y luego ya se verá, deberemos decidir entre todos.

-Y, ¿qué tal le han acogido en el vestuario y en Zarautz? ¿Se siente arropado?

-Muy bien, estoy en todos los sentidos muy bien, tanto con los compañeros como en Zarautz. El entorno es privilegiado, la gente muy amable. Apenas tenía referencias de los vascos, pero me he encontrado con gente muy maja. El pequeño problema, la lluvia, a la que no estaba muy acostumbrado.

-Aparte de jugar con el primer equipo, ¿tiene alguna otra tarea?

-Soy entrenador del equipo sub 18, chavales a los que trato de enseñar para que vayan cumpliendo el proceso de aprendizaje para llegar al primer equipo.

-Casi todos los equipos de la división de plata cuentan con jugadores argentinos. ¿No es así?

-Así es. Por ejemplo, hoy los gallegos tenían también unos cuantos argentinos, a los que identificaba por el habla, pero además cuentan con jugadores de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Camerún... Allí en Argentina el rugby es un deporte amateur más que profesional pero el nivel es muy alto. La ilusión de todos es llegar a los Pumas, a la selección, aunque es muy difícil. Hay mucho argentino en las ligas de España y de Europa.

-Antes de las vacaciones de Navidad, cierran el año con un último partido el próximo fin de semana en Eibar.

-Sí, tenemos la semana por delante para preparar el partido del fin de semana en Eibar, partido de rivalidad provincial. A ver si preparamos bien el partido. Tras estas dos últimas derrotas ante el Bathco Santander y CRAT A Coruña, a ver si somos capaces de conseguir el triunfo.

-Y luego, en navidades, ¿Tiene intención de viajar a su país?

-No, tengo el plan de viajar con un amigo a París, donde pasaré las fechas navideñas.

-Para terminar, ¿con quién iba en la final entre el Boca Juniors y el River Plate?

-Lástima la derrota del Boca.