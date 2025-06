«Agradezco la buena acogida que me ha dado Zarautz»

Kepa Susperregi Lesaka cumple su octavo mes como nuevo Vicario de Zarautz. Tras 39 años como párroco de Azpeitia, tomó las riendas de la parroquia ... de Zarautz en octubre del pasado año. Este errenderriarra de nacimiento, de 68 años, agradece la acogida que ha tenido en Zarautz por parte de los fieles, de sus ayudantes en la iglesia, de entidades como Caritas, y del pueblo en general. Ha fijado su residencia en la misma parroquia, con despacho en la primera planta y vivienda en la segunda. Nos hemos reunido con él para conocerle un poco mejor.

– ¿Sus primeros años transcurren entonces en Rentería?

– Sí, soy nacido en Rentería y mis primeros estudios son en el Colegio Sagrado Corazón de Rentería; luego pasé a Don Bosco y estudié para oficial de maestría de electricidad y seguidamente para perito ingeniero en Donosti.

SU SEGUNDO DESTINO«Tras 39 años como párroco de Azpeitia, apenas voy conociendo poco a poco a más gente» APOYO EN SU TAREA«Cuento con el apoyo de un grupo de gente laica con experienca que conoce el pueblo mejor que yo»

– ¿Cómo y cuándo se empieza a acercar al mundo de la iglesia?

– Teníamos la parroquia al lado de casa y desde joven comencé a involucrarme con los grupos de juventud de la parroquia, con el grupo de canto ... Cuando estaba en el tercer curso de peritaje, tenía buena relación con varios sacerdotes de la parroquia, con Pedro, Anselmo, Joxe Mari ... y pensé que también podría ser sacerdote como ellos. Me integré en un grupo de estudiantes en el Seminario, donde estuve dos años y, a continuación, pasé otros dos años en la Casa de los Curas del Antiguo; en el primer curso éramos cuatro y en el siguiente siete seminaristas, que convivíamos con nuestros formadores. Seguidamente, fui un año a la mili con el campamento que hice en Colmenar Viejo y de militar estuve en el Cuartel de Artillería de Getafe, en Madrid. De regreso al Seminario, acabé los estudios y en el año 1985 Patxi Azpitarte y amí nos destinaron como párrocos a Azpeitia.

– Entonces, ¿Zarautz es su segundo destino?

– Podemos decir que sí, tras mis inicios en el Seminario, he estado 39 años como párroco en Azpeitia y llevo 8 meses en Zarautz.

– ¿Cuándo le indican que deja Azpeitia para ser nuevo Vicario de Zarautz?

– Me lo dijeron el primer día de mayo del pasado año; al principio me cogió por sorpresa, ya que llevaba toda la vida en Azpeitia, pero lo aceptas. El problema no era el destino, Zarautz, sino el salir de Azpeitia, donde tenía la vida organizada tanto en la parroquia como con el pueblo, me sentía un azpeitiarra más.

– A Zarautz, llegó en octubre del pasado año.

– Me dijeron si aceptaba Zarautz como destino ya en mayo. Vine por primera vez el 2 de agosto del pasado año donde tenía esperándome en la sacristía a un grupo de gente que colabora con la iglesia. Mi estreno como Vicario de Zarautz fue el pasado 19 de octubre, hace poco más de siete meses.

– ¿Viene para sustituir Juan Mari Olaetxea?

– Al fallecer de forma inesperada Jokin Lizaso con tan solo 56 años en septiembre del 2023, antes de mi llegada, de las eucaristías de la parroquia se encargaba el sacerdote Juan Mari Olaetxea, aunque sabía que estaba provisional, para un año.

– ¿Tras estos primeros meses, ¿Qué tal se encuentra en el nuevo destino?

– Estoy bien, conociendo poco a poco a más gente y asociaciones que trabajan aquí, aunque todavía me faltan por conocer más dinámicas, por ejemplo las fiestas de San Pelayo y de las Vírgenes de mediados de agosto.

– ¿Es usted el único sacerdote de la parroquia?

– Soy el responsable de la parroquia, pero cuento con un grupo de personas laicas con experiencia y que conocen el pueblo mejor que yo. Bajo el respaldo de este grupo, voy haciendo mi labor.

– ¿Observa alguna diferencia entre Azpeitia y Zarautz?

– Nuestra labor es parecida en todas las parroquias, la difusión del Evangelio, de los valores del cristianismo, el mundo de Caritas ..., pero cada localidad tiene sus particularidades, tradiciones y pequeñas diferencias. En ello estoy, en ponerme al día poco a poco.

– Entre otras tareas, ¿Se encarga de la misa diaria de la parroquia?

– Tenemos misa diaria a las 19.00 horas en la parroquia, que a veces coincide con el funeral, y luego las misas de los domingos a las 11.00 y 12.00 del mediodía. Cuando fallece alguna persona, si la familia me llama, acudo al responso en el tanatorio, a rezar por el difunto en el momento de su despedida ...He solido acudir al centro de Día, a los barrios en días de sus fiestas, a Urdaneta, Urteta, Altzola, Meagas ... En San Pedros tocará Elkano ..

– ¿Qué impresión le ha causado Zarautz en estos primeros meses?

– Todavía me faltan datos para formarme una idea más completa, pero me doy cuenta que para mucha gente vivir en Zarautz es un sueño; con el trabajo del día a día, con la gente más necesitada, ves que el tema del alquiler está complicado.

– Para ir terminando, ¿Cómo aprovecha las horas libres?

– Tampoco me queda mucho tiempo libre, pero Zarautz te da muchas opciones, por ejemplo para pasear por el malecón y procuro ir caminando a todas las reuniones que tengo.