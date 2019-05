«Agradecemos a Zarautz toda la ayuda que aporta para Honduras» Floren Hernández, Mari Paz Barrenechea, Amaia Arregui, Eloisa Muela, Antxon Echeverria y el padre Álvaro Ramos, en Zarautz. / ETXEBERRIA Dos jóvenes misioneros de ACOES Honduras han estado en Zarautz para agradecer las ayudas que reciben ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 31 mayo 2019, 00:21

ACOES Honduras de Zarautz está muy involucrada en ayudar a la gente más desfavorecida de Tegucigalpa. El grupo de Zarautz lleva una quincena de años colaborando para que el Padre Patricio pudiera poner en marcha diferentes proyectos, como ofrecer escuela y alimentación a niños, hogares para personas desfavorecidas... Esta vez el Padre Patricio no ha podido venir a Zarautz, pero sí lo han hecho dos jóvenes misioneros que cooperan con él, el madrileño padre Álvaro Ramos y la manchega Eloisa Muela, que hace 6-7 años viajaron a Honduras como cooperantes y desde entonces están alló totalmente involucrados. El primero de ellos abogado y la segunda arquitecta, dejaron sus acomodadas vidas de aquí, para ayudar allí.

El miércoles estuvieron en Zarautz. Al mediodía fueron recibidos por el ayuntamiento y luego se reunieron con el resto de colaboradores. «Estamos en Zarautz para agradecer toda la ayuda que recibimos, tanto institucional, como de empresas, particulares ... Si no, no sería posible gestionar la educación de 13.000 niños de entre 4 y 25 años que están a nuestro cargo. Son ayudas para ir creciendo», señalaba el padre Álvaro. Y es que Honduras es el segundo país suramericano más pobre y el quinto del mundo con mayor desigualdad y violencia. «El día a día de allí no es nada fácil, les estamos inculcando que ellos tienen que contribuir al cambio».

Eloisa Muela, por su parte, coordina 4 escuelas que atienden a un colectivo de 1.500 niños con dificultades, muchos de ellos con discapacidad. «Mi trabajo era construir edificios, pero llevo 7 años tratando de ayudar a las personas, construyendo personas», indicaba.

Ambos agradecían la solidaridad del grupo de Zarautz. Amaia Arregui es la alma mater del grupo, pero hay otras personas también que han mostrado gran generosidad, como el matrimonio formado por Antxon Echeverria y Mari Paz Barrenechea, que compraron hace años 3 hectáreas de terrenos allí para cultivar café y árboles frutales, se preocupan de viajar un par de veces al año, redundando los beneficios en la gente de allí.

Floren Hernández ha mostrado también su disposición a viajar, para intentar encontrar pozos de agua potable. «Ya estuvimos en la costa de Esmeraldas en Ecuador con el proyecto de Hegolan y encontramos 170 pozos de agua potable, que les fueron de gran ayuda. A ver qué podemos hacer en Honduras».