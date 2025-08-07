Abuztuko XII Azoka, asteburuan zehar malekoian, Nahia Elkartearen eskutik

ZarautzAbuztuko XII Azoka, asteburuan zehar malekoian, Nahia Elkartearen eskutik
Nahia Elkarteak artisau azoka antolatu du asteburu honetarako malekoian. Abuztuko XII. Azokaren kartela Iban Illarramendi zarauztar artistak margotu du eta Nahia Elkartetik esker bereziak eman nahi dizkiete Illarramendiri «artez, udara honetan egingo dugun azken azoka kolorez jazteagatik».
Sormenak, arteak eta euskarak bat egingo dute aste bukaera honetan Zarauzko malekoian. Nahia Elkarteak, 365 egun malekoian ekintzarekin bat egiten bait du, azken ekitaldia azokan bertan, Galtxagorri elkartearen aurrean egingo delarik.
Bihar, larunbata eta, etzi, igandean, abuztuak 9 eta 10, malekoia sormenez, artez eta kolorez jantziko da Nahia Elkartearen eskutik. Egun bakoitzean 20 postu izango dira, eta bi egunetan zehar 28 proiektu desberdinak ezagutzeko aukerarekin: bitxigintza, pintura, ilustrazioa, zeramika, kandelak, kosmetika naturala, eta hainbat disziplina desberdinetako sorkuntzak aurkituko ditu bisitariak abuztuko XII. Azokan.
Jakinarazi ere, bi egun hauetan azokan egiten diren erosketen artean, Kirkilla jatetxean 2 pertsonentzako otordu goxo bat zozketatuko da.
