Más de 120 actividades en Zarautz en los dos próximos meses de verano

Con las fiestas de San Pelaio recién finalizados, el Ayuntamiento de Zarautz ha dado a conocer el programa de actividades para este verano. Como todos los años, se ha presentado un programa que trae de todo y para todos y nuestras calles y plazas se llenarán de buen ambiente, espectáculos y música, con un variado programa preparado para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

«Tendremos más de 120 actividades en los próximos dos meses, por lo que no faltarán oportunidades para pasarlo bien este verano en cualquier rincón de nuestra villa», señalaba en la presentación el alcalde, Xabier Txurruka. «Hay que destacar que, como todos los años, formar este programa no hubiera sido posible si no fuera por la colaboración de varios agentes locales, y a todos ellos les damos las gracias».

«La programación veraniega que impulsamos desde hace una década está ya muy consolidada y arraigada: música, conciertos, danzas, romerías, fuegos artificiales, pruebas deportivas como la travesía Getaria-Zarautz, regatas de traineras, pelota, remonte, herri-kirolak, balonmano-playa, basket 3x3, halterofilia y muchas otras», añade Txurruka. «Además de las actividades individuales, se incorporan diferentes festivales y programaciones que se llevarán a cabo a lo largo del verano, como Kalerki, las romerías de verano, el Teatro en Familia, las fiestas de los barrios, la Semana Grande de Zarautz...».

Conciertos de Semana Grande

En relación a la Semana Grande, destacan los conciertos que tendrán lugar en el malecón: el jueves 14 de agosto actuará el grupo Nøgen; el viernes 15 de agosto el turno será para la cantante Soraya; el sábado 16 de agosto estará Süne y el domingo, 17 de agosto Puro Relajo, que un verano más repiten en Zarautz. Tampoco faltará el concierto de Los 40 Principales, que este año será el último día de julio, el día 31 en el malecón, ni las romerías del domingo por la tarde en Musika Plaza.

Hay donde elegir, con el Ciclo Musical de Verano como otro de los atractivos veraniegos, con cuatro conciertos que se celebrarán en Santa Klara a lo largo de otros tantos viernes del mes de agosto, sin olvidar el programa de fiestas de los barrios de Vista Alegre en julio y de Azken Portu el segunfo fin de semana de agosto. Y, para empezar, la próxima semana kalerki, desde el jueves al sábado, con difrentes propuestas de teatro callejero que llenarán nuestras calles y plazas.

El programa veraniego se buzoneará mañana en todos los buzones de Zarautz y también estará disponible en la Oficina de Turismo.