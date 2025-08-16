Visitas guiadas para conocer la vida de las abejas en Iturraran

A. E. AIA. Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37 Comenta Compartir

En las inmediaciones de Iturraran Parketxea y con fines didácticos, se ha construido un colmenar en el que, mediante visitas guiadas, se muestran la estructura de las colmenas y su organización, siguiendo en vivo y en directo las actividades de las abejas.

Es la abeja negra de Euskal Herria la que se puede visitar en Iturraran. Es una abeja rústica, tiene una producción regular, necesita muy pocos cuidados y es fundamental para la conservación del ecosistema.

La abeja negra es el polinizador más importante de nuestros ecosistemas, y por ello es esencial su conservación y expansión.

Visitas guiadas al colmenar

Para quien desee conocer el colmenar y aprender un poco sobre la vida de las abejas, se organizan visitas guiadas durante los fines de semana de verano, de 13.00 a 14.00 horas. En este mes de agosto, las fechas que quedan para las visitas son hoy, mañana, lunes, y el próximo fin de semana, días 30 y 31 de agosto. Para ello hay que apuntarse llamando al teléfono 943.835389 o, en iturraran@gipuzkoamendizmendi.net

La tarifa son 2,50 euros adultos y, 1,50 euros para niños de 5-12 años. El punto de encuentra es en Iturraran Parketxea, Centro de Información del Parque Natural de Pagoeta, al lado de la carretera GI-2631 a unos 4 km. del Alto de Orio.