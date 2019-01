The Upper Room deleitó con su música gospel en la iglesia Música gospel. El público disfrutó mucho con el concierto ofrecido por The Upper Room. / J. M. OLASAGASTI La banda ofreció un gran espectáculo que duró 90 minutos, en el que hicieron las delicias del público EL DIARIO VASCO ORIO. Jueves, 3 enero 2019, 00:21

El conjunto de música gospel The Upper Room deleitó a los asistentes al concierto del pasado día 28 en la iglesia parroquial San Nicolás de Bari. Mikel San José a la voz principal junto con Olatz Otxoa, Karlos Etxaniz y Aitor Morales, todos ellos acompañados del pianista Iñaki Miguel, ofrecieron un concierto de 90 minutos en el que hicieron las delicias del público, que llenaba más de la mitad del aforo de la parroquia.

Un recital que comenzó in crescendo con 'Egun Alaia' y 'Burua Altxa', adaptaciones al euskera de 'Oh Happy Day' y 'Glory, Glory, Hallelujah'. Continuaron con el tema 'In The Upper Room', «es la que dio nombre a nuestro grupo hace 15 años», explicó Iñaki Miguel.

A partir de ahí sonaron sus temas propios 'Aleluia', 'Kebar Ibaian', 'Mesedez' o 'Jaunaren Hitza', entre otros. También hubo una representación del «Southern Gospel, proveniente del gospel blanco del sur de los EEUU», donde sonó 'Lead Me Guide Me' o 'Down By The Riverside'. El público participó con sus palmas y también cantó al son de 'When The Saints Go Marching In'.

Antes de abandonar el escenario, y tras la ovación del público, The Upper Room interpretó una potente versión de 'How Great Thou Art', y se despidió con la navideña 'White Christmas'. Hora y media de concierto, tiempo que al público se le hizo corto.