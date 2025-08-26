Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Txistulari Alardea izango da hilaren amaieran, Zestoako Amabirjin jaien barruan. UDALA

Costa Urola

Txistulari Alardea egingo dute abuztuaren 31n Zestoan

Idiakaitz Txistulari Taldeak antolatuta, Zestoako Amabirjin jaien barruan izango da hiru urtez behin egiten den deialdia

Sara Utrera

zestoa.

Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:16

Zestoako Udalak iragarri du aurtengo Amabirjinetako egitaraua, eta abuztuaren 31n, igandean, hiru urtez behin Idiakaitz Txistulari Taldeak antolatzen duen Txistulari Alardea izango da udalerrian, Amabirjin jaien barruan egingo da, eta hitzordua arratsaldeko 19:00etatik aurrera izango da Plaza Nagusian.

Ohiturari jarraituz, euskal musikagintzako izen ezagunak eta herriko musikariak partekatuko dute oholtza. Antolakuntzaren arabera, aurtengoan emozioen inguruan arituko da emanaldia. Benito Lertxundiren musikak ere bere lekua izango du.

Gonbidatuak Oriotik datoz: Julen Alonso trikitilaria eta Imanol Urkizu eta Iratz Urkizu aita-alabak. Hauekin batera, Amaia Aldalurrek zuzentzen duen Zumaiako San Pedro Abesbatza eta metal boskotea ere izango da.

Herriko musikariak ere parte garrantzitsua izango dute: Nerea Mendizabal eta Agurtzane Auzmendi, Joritz Zunzunegi, Itxaropena dantza taldea, Mertxe Merinok prestatutako Eskolako haur kantariak eta Idiakaitz Txistulari taldekoak.

Garikoitz Mendizabalen gidaritzapean, estilo eta artista ezberdinetako pieza anitzek osatuko dute emanaldiaren egitaraua.

Besteak beste, Julen Alonsoren 'Haria' eta 'Mundua geldituko balitz', Benito Lertxundiren 'Mirotzak' eta 'Benitorekin kantari', ETSren 'Zurekin batera' eta 'Amona maitea', Iñaki Urkizuren 'Jaialdia ' edo Bulegoaren 'Bueltan tan da!' joko dituzte.

