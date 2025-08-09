San Lorentzo egunarekin agurtuko dituzte gaur jaiak Aian

Costa UrolaSan Lorentzo egunarekin agurtuko dituzte gaur jaiak Aian
Igandeko egitarauan, besteak beste, pilota partidak, herri kirolak eta Puro Relajoren kontzertua izango dira
Antxon Etxeberria
AIA.
Larunbata, 9 abuztua 2025, 20:10
Aiako festak bukatzear ditugu, baina gaurko San Lorentzo eguna, festetako azken eguna ere egitarau aldetik oso animatua datorkigu. Gaupaseroen argazkia atera ondoren, goizeko 11:00etan meza nagusia izango da eta 12:00etan hasita, pilota partidak, pilotalekuan. Lehen partidan (emakumezkoak gomazko paleta), Nahia Eizmendi eta Garazi Eizmendi /Amaia Irazustabarrena – Ane Kerejetaren aurka jokatuko dute. Bigarren partidan (gizonezkoak eskuz), Lorentz Orbegozo - Unai Albeniz /Julen Alberdi – Julen Aizpururen kontra. Ondoren, herriko edadetuei eskeinitako bazkaria izango da, Alkar Elkartean.
Herri kirol jaialdia
Arratsaldeko 17:30etik aurrera, herri kirol jaialdia ospatuko da, gizonezko aizkolarien binakako eta emakumezko harri jasotzaileen banakako finalekin. Lehenengo mailako binakako aizkora lehian gizonezkoak jardungo dira, guztira sei partaiderekin, hiru bikote osatuta: Mikel Larrañaga eta Ugaitz Mugerza; Julen Alberdi Txikia IV.a eta Jokin Urretabizkaia eta, Eneko Otaño eta Xabier Zaldua. Horiek nor baino nor ariko dira txapela eskuratzeko lehian.
Emakumeetan, berriz, Lau Arroa torneoko txapela jokoan, lau harri jasotzaile arituko dira lehian: Olaia Esnaola, Goizeder Abendibar, Lierni Osa eta Ane Cestau.
Herri kirol jaialdia ondoren, buruhandi eta trikitilariekin, kalejira herrian zehar.
Su festak eta Puro Relajo
Gauerako berriz, 22:45ean su festak, jarraian haurrentzat dantza erakustaldia eta 23:30ean, Puro Relajo mariatxi taldea. Nafarroakoak izanik, sekulako giroa jartzen duen taldea da Puro Relajo, dantzarako eta festarako aproposak. Aurreko egunetan ere gauetan, oso giro bikainarekin ospatu dira kontzertuak, ostiralean Sukena eta Gozategi taldeekin eta atzokoan Enbata Lorade eta Su Ta Gar-ekin. Gaurkoan ez da gutxiago izango.
Gauerdia ondoren,amaitzeko, 01:00etan, trakaren erreketa eta goizeko ordu txikitan, Aiako aulki-jolas txapelketa ofiziala.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.