San Juan Txiki inundará de ambiente festivo hoy la campa de Zelatun

Cada año son muchos los aficionados a las romerías los que se acercan a Zelatun.

El Diario Vasco Errezil. Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38 Comenta Compartir

Los ritmos de trikitixa y pandero se escuharán este vieres, día 29, en Zelatun. Hoy, se celebra el día de San Juan Txiki día importante donde los haya en la campa de Hernio a la que acudirán los aficionados a la romería y los montañeros que además de bailar podrán degustar los sabrosos pintxos de ctxorizo o carne cocida junto a la siodra o el vino.

La de hoy es una cita importante antes del inicio de septiembre, mes en el que cada fin de semana se llevarán a cabo las multitudinarias romerías que celebran un año más a la vuelta de las dos bordas de la falda de la cima del Hernio.

Este mes de septiembre, cumpliendo la tradición, la cita festiva estará marcada en al agenda de muchos asiduos que cada año acude todos los domingos a Zelatun, y este año volverá a serlo.

A diferencia de septiembre, hoy cada borda de Zelatun tiene programada su fiesta: Itzeder y Lidia pondrán música al de la Borda de Antonio, y los hermanos Arandia, al de la Borda Agirretxe. La fiesta comenzará a mediodía y se prolongará hasta después de la cena.

Después, cada domingo de septiembre, se celebrarán cuatro romerías en la campa de Zelatun: el 7 de septiembre, con la pareja formada por Enaitz y Erkizi; el 14, con Aitziber Arruabarrena y Aritz Erasun; el 21, con Ostolaza y Larrañaga; y el 28, con Izer y Alabier.